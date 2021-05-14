Как уберечь растения от стресса из-за жары и засухи?

От жары растения спасёт сухой полив и кулисные посевы. Фото: Галина Соловьёва

Хорошая погода позволила уральским садоводам многое сделать на своих участках за длинные майские выходные. Но нехарактерная для этого времени жара на Среднем Урале и отсутствие дождей уже начинают огорчать: больно смотреть, как вянут и жухнут молодые посадки на грядках и в теплице. В связи с этим у читателя «Облгазеты» Вадима Бердниковаиз Сысерти возник вопрос, который сейчас волнует многих садоводов: как уберечь посадки и молодые растения от палящего солнца?

– Действительно, сейчас листовой аппарат ещё не имеет воскового налёта, который защищает от зноя и солнечных лучей, – объясняет заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства, проректор по научной работе и инвестициям Уральского государственного аграрного университета кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин. – Это касается и деревьев, и растений сниженного яруса — кустарников, овощных культур. Что предпринять в такой ситуации? Поскольку высаживать рассаду приходится в жару, посадки необходимо затенять укрывными материалами низкой плотности. Такими, как лутрасил, акрил, да хоть обычной тканью, которая пропускает свет, но рассеивает солнечные лучи, снижает воздействие жары. Притенять растения необходимо и для того, чтобы защитить их от агрессивного воздействия ультрафиолета. Нуждаются в тени и посадки внутри теплицы. Раньше для этого забеливали стёкла, а теперь монтируют специальные шторки.

Защищать растения, особенно молодые, необходимо и от ветров. Для этого наш эксперт рекомендует использовать так называемые кулисные посевы: высевать со стороны господствующих ветров кукурузу, подсолнечник. К тому же эти посадки рассеивают солнечные лучи, создают естественную тень.

Не менее важно в засушливый период, по словам Михаила Карпухина, сохранять влагу в почве. Для этого нужно, во-первых, мульчировать грядки и прикорневую зону деревьев и кустарников торфом, перегноем или щепой. Во-вторых, рыхлить почву. Когда мы разбиваем почвенные капилляры, то разрушаем каналы, по которым испаряется влага. Она остаётся в земле и достаётся растениям.

– Сейчас идёт интенсивное сокодвижение, – подчёркивает ещё один аспект Михаил Карпухин. – Поэтому важно обработать все срезы и трещинки на ветвях и стволах садовым варом или другими замазками, чтобы растение не тратило силы на заживление ран.

Что касается полива, надо помнить, что если производить его не вовремя, то он может и навредить. На пользу растениям пойдёт лишь полив ранним утром или поздним вечером, ведь капли воды на солнце действуют как линзы, и растения могут получить ожог.

– Самое время провести азотную подкормку многолетних саженцев, всходов растений под зимнюю посадку — чеснока, лука и прочего, – говорит учёный. – Те, кто не приемлет «химию», могут использовать гуминовые кислоты, органику на основе птичьего помёта и навоза. Очень полезно почву под кустами мульчировать перегноем или торфом.

Снизить стресс растений от жары помогут и специальные антидепрессанты для них, ростовые препараты: эпин, иммуноцитофит, новосил, НВ-101 и другие. Опрыскивание специалист советует проводить прямо по листве раз в десять дней. Антидепрессанты почти все органические, безвредные.

– Кстати, благодаря стрессу, который растения испытывают из-за частых и резких перепадов температуры в нашем регионе, в них происходит интенсивное накопление витаминов и антиоксидантов, – говорит Михаил Карпухин. – Все эти запасы передаются нам, когда мы едим местные овощи, ягоды и фрукты. Солнца у нас меньше, чем на юге, большого выгорания полезных веществ не происходит, поэтому уральская продукция даже более полезная.

ВАЖНО Жара жарой, но уральским садоводам не следует забывать, что почти до 12–13 июня в нашем регионе сохраняется угроза заморозков. Поэтому под рукой всегда надо держать укрывной материал.

Опубликовано в №85 от 15.05.2021