Стратегический объект: каким сделать погреб?

Чаще всего погреба на Урале строят из кирпича. Фото: Илдан Мансуров

Весна – самое время подумать о надёжной сохранности будущего урожая. Если выращенные в прошлом году картофель и морковка подгнили, а банки с овощными заготовками со временем пришли в негодность, значит, вам жизненно необходим погреб – сухой, прохладный, вместительный. О том, какой вариант погреба лучше выбрать, – в материале «Облгазеты».

Ячейка

В каждом крупном городе есть частные овощехранилища. Внешне они похожи на гаражные кооперативы, внутренние помещения разделены на клетки площадью от полутора до пяти квадратных метров. Стать хозяином ячейки в овощном общежитии Екатеринбурга можно, заплатив от 50 тысяч рублей, в Нижнем Тагиле просят вдвое дешевле. Можно ячейку и арендовать. Цена в среднем составляет шесть тысяч рублей в год.

Плюсом такого выбора является то, что вы приходите со своим урожаем на всё готовенькое. Минусы тоже есть. Во-первых, вряд ли хранилище находится рядом с домом – до него каждый раз надо будет добираться. К тому же вашими соседями по ячейке могут оказаться неответственные люди. Расплодят плесень или грызунов и с вами поделятся.

Стройка

Если вы уверены в своих силах, можете развернуть стройку погреба на садовом или приусадебном участке. Об обязательных условиях для возведения хранилища «Облгазете» рассказал житель Верхней Пышмы Илдан Мансуров.

– Чтобы начать стройку, нужны умелые руки хозяина и залегание грунтовых вод на глубине не менее двух метров от поверхности. Я сделал в 2014 году яму из заливного бетона, предусмотрел вентиляцию. В погребе всегда прохладно и сухо. У соседей тоже погреба – чаще всего встречаются выложенные из кирпича. Если самому не справиться, можно заказать услугу в специализированной компании. Заказ обойдётся в 120 тысяч рублей, – пояснил Илдан Мансуров.

В деревнях погреб есть у каждого жителя. Строят их, как правило, без изысков, ведь гостей туда не водить. Но бывают исключения. Например, житель деревни Усть-Утки под Нижним Тагилом Андрей Селиванов создал не просто погреб, а произведение резного искусства. Вход в него похож на терем.

Кессон

Решившись на покупку современного овощного хранилища, вы должны учесть, что удовольствие это не из дешёвых. Например, цена на конструкции из экологически безопасного полипропилена начинается со 180 тысяч рублей. И это без монтажа. При этом производитель обещает высокое качество и даёт гарантию на 50 лет.

– На установке пластикового кессона на даче настояла супруга, она тщетно пыталась сохранить зимой саженцы и клубни многолетников – не получалось. Были также трудности с сохранностью урожая, – рассказывает предприниматель из Екатеринбурга Роман Трошин. – Купив современный погреб, мы решили все эти проблемы. За год использования убедились в отличном качестве. Сосед недавно пожаловался на засилье грибковой плесени в его подвале. В нашем погребе мы её не видели.

Вход в погреб Андрея Селиванова из Усть-Утки – настоящий терем. Фото: Галина Соколова