Коты и растения: пять советов от екатеринбургского эксперта о том, как уберечь их друг от друга

Рис.: Максим Смагин

Коты и комнатные растения – зачастую непримиримые враги. Почему домашние питомцы всячески пытаются избавиться от безобидных цветов и как их от этого отучить? С таким вопросом в редакцию «Облгазеты» обратилась екатеринбурженка Валентина Борисова. Вместе со специалистом по коррекции кошачьего поведения, куратором благотворительного проекта по помощи бездомным котам на Среднем Урале Дарьей ПОЛЯНСКОЙ мы выяснили, как приучить домашних животных жить в мире с зелёными питомцами.

– Мои два кота постоянно нападают на комнатные цветы, – вздыхает Валентина Борисова. – Просто война: едят, копают, грызут растения. Отучить котов от этого никак не получается, но и без растений в квартире не могу.

По словам Дарьи Полянской, у любого кошачьего поведения есть свои причины. Питомец может издеваться над растением из любопытства, вкусовой привлекательности или от скуки.

– Для начала нужно определить причину и найти индивидуальный подход, – говорит Дарья Полянская. – Коту может быть скучно из-за отсутствия игрушек. Постарайтесь разнообразить его досуг разными играми: туннели, коробки, бантики, мышки и так далее. Если питомец копает горшок, то, возможно, ему не нравится наполнитель в лотке. Попробуйте увеличить количество наполнителя или поменять его на другой, например, бентонитовый, который по структуре похож на землю. Также животные периодически едят растения из-за клетчатки, которая нужна для очищения желудка от шерсти. Взамен можно давать специальную пищевую пасту для котов.

Если причину интереса к растениям найти не удалось, и перечисленные способы не сработали, придётся отучать кота от неправильного поведения. При этом эксперт отмечает, что делать это нужно гуманными способами. Агрессия и запугивание питомцев ни к чему не приведут, потому что они учатся только через позитивное подкрепление.

Пять шагов к миру между растениями и котами: 1. Убрать на время эксперимента все комнатные растения в недосягаемое для котов место (например, на шкаф). 2. Выбрать так называемого «мученика» – одно самое безопасное для кота (без колючек, не ядовитое) растение, которое легко переносит любые повреждения, например, хлорофитум. 3. Выставить «мученика» на привычное место: подоконник, стол. Рядом положить лежанку для кота. 4. Кот начинает вредить подопытному растению – игнорируйте это. Но как только питомец успокаивается и ложится возле «мученика», сразу хвалите животное, погладьте его, дайте лакомство. 5. Когда кот перестаёт нападать на «мученика», постепенно выставляйте остальные цветы и повторяйте с ними четвёртый пункт. В среднем требуется до двух месяцев, чтобы полностью отучить пушистого питомца портить зелёные объекты. – Это работает, потому что для кота важна реакция хозяина, – отмечает Дарья Полянская. – Животное привыкает делать именно то, на что человек обращает внимание, и перестаёт делать то, что мы игнорируем. Благодаря этой методике три моих кота стали равнодушны к цветам.

Опубликовано в №85 от 15.05.2021