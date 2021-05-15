Уральские садоводы делятся снимками первого урожая

Фото: Ольга Землянова

В этом году дачный сезон начался довольно рано из-за жаркой погоды. Поэтому уральские садоводы уже вовсю собирают первый урожай. Так, у давней читательницы «Облгазеты» Ольги Земляновой из посёлка Белокаменного в Асбестовском городском округе к майским праздникам успели созреть укроп «Аллигатор» и салат «Лолло Биондо».

– Мы посеяли зелень в середине апреля в парник, – делится Ольга Землянова. – Едим салат и укроп уже две недели. На подходе редис, так что скоро летние овощные салаты будут уже только из продуктов со своего огорода