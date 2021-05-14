Садовые товарищества Екатеринбурга рискуют остаться без субсидий от администрации города

Во многих садоводческих товариществах дороги нуждаются в капремонте. Фото: Алексей Кунилов

Каждый год администрация Екатеринбурга выделяет средства на субсидии для садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Эти деньги идут на возмещение части затрат на строительство и ремонт дорог, модернизацию системы электроснабжения и прочие насущные нужды СНТ. Однако обычно постановление главы Екатеринбурга о выделении субсидий и порядке их предоставления в 2021 году подписывается ещё в феврале-марте, а сейчас уже май, но документ всё ещё не принят.

Все вопросы – через пресс-службу

- Конкурсная документация ещё готовится. О конкурсе будет объявлено дополнительно, – сообщила журналисту «ОГ» заместитель начальника департамента – начальник отдела информационного сопровождения администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян на вопрос о том, почему до сих пор нет постановления о выделении субсидий СНТ. – Деньги на эти цели в бюджете предусмотрены, но в каком объёме, пока неизвестно.

Журналист «Облгазеты» обратилась к заместителю председателя Комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга, секретарю комиссии по отбору СНТ в Екатеринбурге для предоставления субсидий Ивану Бескрестнову. В прошлом году он подробно рассказывал нам, сколько денежных средств будет направлено на разные статьи расходов садовых товариществ в рамках субсидий (см. «ОГ» №90 от 23.05.2020), но в этот раз просто отказался разговаривать, сообщив, что все вопросы только через пресс-службу.

То есть от общественности просто скрывают какую-либо конкретику по поводу выдачи субсидий екатеринбургским СНТ в этом году. При этом председатели садовых товариществ уже, мягко говоря, нервничают. Дачный сезон начался, а они не могут сориентироваться, какие документы на подачу заявки на субсидию им готовить и начинать ли какие-то ремонтные работы, или компенсаций в этом году не будет, а значит, от каких-то планов просто придётся отказаться.

Куда ушли 417 тысяч?

В начале нынешнего года депутаты Екатеринбургской городской думы проанализировали итоги предоставления субсидий садоводческим (огородническим) товариществам в 2020 году. И выяснилось, что, как доложила председатель комитета по товарному рынку Наталья Фирстова, в городе насчитывается 610 СНТ, но заявки на получение субсидии подали лишь 17 садовых товариществ, а выиграли конкурс и вовсе 12. Депутат Любовь Боркова удивилась, почему подаётся так мало заявок. И получила ответ: сложно собрать пакет документов, не всегда удаётся провести общее собрание садоводов и утвердить смету расходов. Думается, есть и другие причины. Кто-то просто не слышал о субсидиях, а кто-то узнал об этом поздно и не сумел собрать пакет документов. Так что нынешняя задержка с разработкой условий конкурса может ещё более негативно сказаться на шансах СНТ получить субсидии.

На заседании гордумы был озвучен и ещё один вопиющий факт. Депутат Григорий Вихарев поинтересовался, почему в 2020 году остались неосвоенными 417 тысяч рублей, предназначенных для выплаты субсидий СНТ. Оказалось, что «экономия» возникла из-за того, что заявитель не смог подтвердить часть понесённых расходов. В таком случае, почему эти средства не направили в помощь другому СНТ, если оно проходило по всем критериям? Куда ушли эти довольно немаленькие деньги? В пресс-службе гордумы «Облгазете» сообщили, что сведениями о неосвоенных средствах не располагают и пообещали взять вопрос на заметку.

- Каждую неделю по два-три председателя садоводческих товариществ спрашивают, что слышно про субсидии на этот год, – говорит председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. – В чём причина задержки – неизвестно. Возможно, истёк срок действия прежней программы поддержки СНТ, и нужно разрабатывать и принимать новую. Дай бог, чтобы субсидии выделили вообще. В городе очень много садоводческих товариществ с устаревшими электросетями, разбитыми дорогами. Без поддержки модернизировать всё это нереально.

Председатель СНТ «Дружба» Марина Степанова в разговоре с журналистом «Облгазеты» рассказала, что им необходимо приобрести бочку для воды на случай пожара и отремонтировать дорогу, так что они очень надеются на субсидии. Рассчитывают на материальную поддержку и в СНТ «Луч», где, по словам председателя Надежды Шурмелевой, проблем полно – та же дорога нуждается в срочном ремонте.

Вообще многие садоводы благодарны администрации Екатеринбурга за финансовую поддержку. Только за последние десять лет из городского бюджета на субсидии для СНТ было выделено около 80 миллионов рублей. Но когда можно будет подавать заявку на получение субсидий для СНТ в этом году и можно ли будет вообще – пока неизвестно. «Облгазета» будет следить за ситуацией.

СПРАВКА В 2020 году на субсидии СНТ было выделено 3 млн рублей – вдвое больше, чем в 2019 году. Из них на ремонт дорожной сети предполагалось выделить 150 тысяч рублей; на ремонт линий электропередачи – 2,7 миллиона рублей; на проведение противопожарных мероприятий – 150 тысяч рублей. Максимальный размер субсидии одному СНТ составляет 350 тысяч рублей, компенсируется не более 50 процентов от расходов СНТ.

Опубликовано в №85 от 15.05.2021