В Екатеринбурге откроется первый общественный огород

К стеллажам с грядками установят стремянки, чтобы огородники смогли сажать растения и на втором этаже Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге 29 мая собираются открыть «Общественный огород» – место, где бесплатно можно будет выращивать цветы, зелень и другие небольшие растения. Богатый урожай на таком пространстве не получишь, зато наслаждаться работой с землёй любителям садоводства можно будет круглый год.

Грядки в аренду

«Общественный огород» откроют в ЦПКиО имени В.В. Маяковского – большой стеклянный дом расположен справа в нескольких десятках метров от главного входа. Его сделали из старой теплицы, где ранее выращивали однолетние цветы для парка. В этом году на клумбах в ЦПКиО высадят многолетние растения, поэтому необходимость в ежегодном использовании оранжереи отпала.

– От старой теплицы у нас остались рамы для грядок, железный каркас, кирпичная кладка, система отопления, – рассказывает пресс-секретарь парка Маяковского Евгения Поль-Жданова. – Наши рабочие уже полностью поменяли остекление, сделали крышу, внутреннюю отделку теплицы и залили бетоном отмостку. Скоро должны поставить дверь с замком, провести воду, установить централизованное освещение и разместить стеллажи для общего инвентаря. Мы планируем облагородить и внутренний дворик рядом с теплицей, чтобы проводить здесь мастер-классы на открытом воздухе.

Новое зелёное пространство администрация парка создаёт вместе с одним из крупных ретейлеров Екатеринбурга. Компания предоставила строительные и садовые материалы, а также подготовила для участников общественного огорода стартовые наборы: грабельки, лопатки, перчатки и семена. Расходы на содержание теплицы продолжит нести администрация ЦПКиО. Для участников аренда грядки в общественном огороде будет совершенно бесплатная.

– Уже сейчас мы получаем много заявок на участие в проекте, – отмечает Евгения Поль-Жданова. – Количество грядок пока не определено, в целом в общественном огороде будет около 30–40 садоводов. Главное правило – ухаживать за своей грядкой: если человек не приходит длительный период, например, месяц, то она переходит к следующему желающему. Но пока мы не устанавливаем ограничения на срок работы на грядке.

Ещё одно правило посещения общественного огорода – уважительное отношение к посадкам других людей. За порядком в зелёном пространстве будут следить сотрудники парка. Также в теплице установят видеонаблюдение, а пускать будут только зарегистрированных арендаторов грядок.

Ягодки да цветочки

Грядки в общественном огороде разместят на двухъярусных деревянных стеллажах, к которым будут пристроены стремянки. Каждый поддон разделят на две-три части и наполнят грунтом, который по желанию можно будет удобрить. Однако глубина такой грядки будет около 20 сантиметров, а значит, выращивать большие корнеплоды здесь не получится. Организаторы полагают, что участники буду садить в теплице цветы, зелень, редис, ягоды или лекарственные культуры.

– Общественный огород нужен не для богатого урожая, который будет спасать весь год, а для того, чтобы люди могли приобщиться к земле, попробовать что-то новое, – рассказывает Евгения Поль-Жданова. – Но мы планируем, что проект будет всесезонный, поэтому и зимой в теплице можно будет что-то вырастить.

По словам екатеринбургского шоумена Александра Царикова, продвигающего этот проект, общественный огород – это способ уйти от городского стресса и отдохнуть, занимаясь любимым хобби. Также эта площадка поспособствует формированию новых объединений людей по интересам, станет местом, где можно найти друзей и единомышленников.

– Исторически Россия всегда была аграрной державой, поэтому страсть к земледелию у наших граждан ещё осталась, но заниматься полноценно дачей не всем удобно, – считает Александр Цариков. – На общественном огороде можно попробовать вырастить что-то и понять, насколько это интересно человеку. Возможно, этот опыт подтолкнёт людей озеленять пространство вокруг своего дома. Думаю, если у горожан проявится запал, то такие общественные огороды организуют и в других частях Екатеринбурга уже на открытых площадках.

Регистрация на аренду грядки начнётся 25 мая. Это можно будет сделать электронно на официальном сайте парка Маяковского или прийти в администрацию ЦПКиО и заполнить письменную заявку. Если желающих будет слишком много, то грядки распределят в порядке живой очереди.

В Екатеринбурге, в ЦПКиО имени Маяковского, в конце мая открывается «Общественный огород» Фото: Максим смагин

МНЕНИЕ Михаил КАРПУХИН, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства, проректор по научной работе и инвестициям Уральского государственного аграрного университета, кандидат сельскохозяйственных наук: – В последнее время интерес к огородничеству резко возрос, все начали ценить экологически безопасную продукцию. Поэтому, на мой взгляд, общественный огород будет востребован у наших горожан. Не у всех есть участок или навыки, чтобы вырастить урожай на подоконнике, а в общественном месте всегда интереснее заниматься чем-то новым, просыпается соревновательный интерес. Уникальность растениеводства заключается в том, что за один год можно увидеть результаты своего труда. Это будет оказывать духовно-нравственное влияние и прививать любовь к родной земле и всему живому. А для детей и молодёжи такая пропаганда самого мирного труда особенно важна сейчас.

Опыт со стороны Идея общественного огорода ненова. В Германии, Англии, США и других странах давно местные сообщества устраивают на заброшенных городских землях садовые участки или выращивают овощи прямо на крышах многоэтажек. В России с недавних пор тоже начали появляться такие зелёные пространства для городских садоводов. Общественные огороды есть в Москве, Перми, Санкт-Петербурге и Казани. В последней, к слову, такой проект существует уже четвёртый год, правда, грядки находятся не в теплице, а на открытом грунте. – Мы организовали экопроект «Общественный огород» в Горкинско-Ометьевском лесу, чтобы воспитывать ответственное отношение к природе у детей и взрослых, – делится с журналистом «Облгазеты» пресс-секретарь дирекции парков и скверов Казани Гузель Ахметгалиева. – Каждый год мы отбираем 25 участников на предстоящее лето. Главный вопрос в заявке – мотивация человека: зачем ему общественный огород. Большинство наших участников – это мамы с детьми, пожилые люди и те, кто живут рядом с парком и не имеют своей дачи. На каждого садовода выделяется одна грядка. Участники могут выращивать любые овощные и ягодные культуры, а также цветы. Им помогают опытные огородники, участвовавшие в предыдущих сезонах, а за порядком следят парк-менеджеры. В сентябре садоводы вместе собирают урожай.

Организаторы общественного огорода в Екатеринбурге признаются, что опирались на опыт подобных пространств в Москве и Казани Фото: Галина Соловьёва

По словам Евгении Поль-Ждановой, в администрацию парка Маяковского постоянно звонят желающие арендовать грядку, но регистрация откроется только на следующей неделе Фото: Галина Соловьёва

Опубликовано в №90 от 22.05.2021