Тлетворное влияние муравьёв

Муравьи, как всегда, в трудах – перетаскивают свои личинки. Фото: Павел Ворожцов

Муравьи в саду — обычное дело. Вопрос лишь в том, враги это или друзья? Однозначно ответить нельзя, как и в любом деле есть плюсы и минусы. Начнём с хорошего.

Прокладывая свои тропы, пробегая туда-сюда по своим неотложным делам, доставляя корм для матки и стройматериалы для муравейника, они прекрасно разрыхляют грунт, обеспечивают естественную аэрацию, что, конечно, положительно влияет на плодородность почвы.

– Заметьте: вокруг муравейника всегда растёт хорошая трава, – рассказал «Областной газете» ведущий специалист Института экологии растений и животных УрО РАН Алексей Гилёв. – Потому что почва рыхлая, много питательных веществ. По части разрыхления муравьи вполне сопоставимы с дождевыми червями. Абсолютно безвредные насекомые. Они ведь плотоядные, питаются другими насекомыми, поэтому заодно уничтожают и вредителей. Можно сказать, дворники территории – подъедают и падаль. За ними вообще просто понаблюдать даже интересно. Любят сладенькое — достаточно капельки сиропа или яичного желтка, чтобы вызвать необычайную их активность. Один минус – их тлетворное влияние: они тлю разводят на листьях деревьев. Это же для них дойные коровы, которые, присасываясь к листьям, выделяют своеобразный сироп. Листья желтеют, жухнут, в общем, ничего хорошего. Всего в мире более 15 тысяч видов муравьёв, в России — 260, на Урале — 70. Особенно много их в Южной Америке, в частности, в Бразилии. Так что изводить их, они ведь ещё и землянику подъедают на участке, или не трогать, – дело хозяйское…

Вообще, конечно, удивительно организованные насекомые. В каждом муравейнике есть строители, солдаты, кормильцы. Такое впечатление, что у них всей бурной деятельностью руководит какой-то коллективный разум. А может, так оно и есть. В детстве мы любили выставить ладонь над муравейником, дунуть на них – и тут же атака струйками кислоты, весьма приятной на вкус. Вот эта кислинка и привлекает медведей, для которых муравьи – лакомство.

А что думают по этому поводу дачники и садоводы?

– У нас их нет, где-то в уголке, может, и есть, нам они не мешают, и мы их не трогаем, – поделилась садовод с большим стажем Елена Тумашевич. – А вот соседи с ними борются почему-то, но безуспешно. И ядохимикатами травили и манную крупу почему-то сыпали. Бесполезно, смирились.

– Конечно, есть – как без них? – удивился Николай Галанов. – Причём ведь что интересно – в одной теплице есть, а в другой нет. Почему теплицу облюбовали, понятно – там же сухо, дождей нет. Вреда вроде от них никакого, просто неприятно, что они там ползают. Пытались мы их дихлофосом травануть, да бестолку.

– Да они у всех есть, – посмеялся Дмитрий Удалов. – И бог с ними, пусть живут, но до тех пор, пока в дом не придут. Хлебницу не закроешь – они тут как тут. Банку из под варенья оставишь на веранде – они уже там. Неприятно…

Так как же с ними бороться, если мешают и тлю разводят? Ядохимикаты помогают лишь на время, да и для грунта это не очень здорово. Самый действенный способ – ловчие пояса на каждое плодовое дерево.

Опубликовано в №90 от 22.05.2021