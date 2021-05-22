Чем обернётся не бывало раннее цветение в садах

Дмитрий Тележинский: «Раним было цветение и в прошлом году, но тогда оно тормознулось из-за пришедшего в середине мая похолодания» Фото: Галина Соловьёва.

Природа этой весной удивила уральских садоводов: необыкновенно жаркий май до сих пор не отметился заморозками. Цветение плодовых и ягодных культур началось намного раньше, и прошло быстро. Что сулит нам такая жаркая весна, как это скажется на урожае?

– В этом году у нас на станции садоводства цветение культурных сортов груши началось с 9 мая – на 10 дней раньше срока, и уже отцвели не только груши, но даже яблони, – рассказывает старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Дмитрий Тележинский. – Хотя обычно в окрестностях Екатеринбурга пик цветения приходится на третью декаду мая: в 20-х числах зацветала груша, спустя несколько дней – яблоня. В этом году цветение в садах прошло очень быстро. Ещё в прошлые выходные яблоня начинала цвести, а сейчас всё закончилось.

Уже можно заметить образовавшиеся завязи на абрикосах. В наших условиях эта культура цветёт раньше всех, цветки часто попадают под заморозки, в этом году обошлось без потерь. Но вот цветение абрикоса получилось слабым. Почему так?

– Обычно у абрикоса цветки буквально облепляют ветки, нынче было единичное цветение. Возможно, сказалась прошлогодняя засуха или подмёрзли цветочные почки – зима-то была непростой, – поясняет Дмитрий Тележинский.

В этом ещё одна из особенностей этой весны – неравномерность цветения, особенно по культурам.

– Очень яркое цветение было у груши, – говорит наш эксперт. – На этой культуре мы можем ожидать урожай больше прошлогоднего, это видно и по завязи, которая уже образовалась. А вот яблоня цвела слабее. Хотя хороший цвет был на молодых деревьях, которые ещё не перегружались урожаем и только начинают плодоносить. А старые, возрастные яблони, которые активно плодоносили в прошлом году, в этом году отдыхают. Например, практически не было цветков на старых деревьях сортов Экранное, Свердловчанин.

Но жаркое начало весны несёт в себе и риски для будущего урожая: повторение засухи, повышенную активность вредителей. Проснулись раньше обычного не только цветочные почки, но и вредители. Подойдите к любой яблоне и вы найдёте на ней липкие следы от медяницы – серовато-белые шарики. Первое опрыскивание деревьев от цветоеда, которое садоводы проводят обычно рано весной ещё по набухшим почкам, не затрагивает медяницу. А она может серьёзно повредить деревьям, в буквальном смысле высасывая из них соки.

– Как только деревья отцветут, их надо вновь обработать инсектицидами. Если сделать это в течение 10 дней после цветения, то можно застать ещё и плодожорку, – советует Дмитрий Тележинский. – Для этого годятся самые простые препараты, можно использовать биопрепараты, тот же Фитоверм, но только в концентрации, рекомендованной для борьбы с тлёй.

А вот противостоять засухе можно только поливом. Особенно нуждаются в поливе яблони на клоновых подвоях, у них неглубокая корневая система, им труднее достать влагу. Без полива плоды мельчают, закладывается меньше почек под урожай будущего года.

Обозначились будущие ягодные кисти на винограде – он неплохо перезимовал Фото: Галина Соловьёва

Завязи на абрикосе – по ним можно судить о будущем урожае Фото: Галина Соловьёва

Медяница уже появилась на деревьях – об этом свидетельствуют следы её пиршества на листьях Фото: Галина Соловьёва

Такого давно не бывало, чтобы в конце второй декады мая в садах почти не осталось цветущих деревьев Фото: Галина Соловьёва

Опубликовано в №90 от 22.05.2021