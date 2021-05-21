Погорельцы просят помощи у уральцев

Большая семья Шамшода лишилась единственного жилья и нуждается в помощи в строительстве нового дома Фото: Алексей Старков.

В прошлую субботу произошел сильный пожар в садоводческих товариществах «Горноспасатель» и «Луч» в Екатеринбурге. Огнём было повреждено почти три десятка строений и полностью уничтожено несколько домов, где люди жили постоянно.

После нашей публикации (смотри «ОГ» №86 за 18.05.21) в редакцию позвонил председатель СНТ «Горноспасатель».

– Срочно требуется помощь вашей газеты, – волнуясь, сообщил Алексей Старков. – Несколько семей в нашем садоводческом товариществе лишились всего — крыши над головой, так как сгоревшие дома были их единственным жильём, мебели, одежды. Ситуация усугубляется тем, что далеко не у всех пострадавших имущество было застраховано, а значит, не все могут рассчитывать на выплаты. Если вы сообщите о бедственном положении людей, возможно, уральцы откликнутся и помогут кто чем может.

Мы, в свою очередь, попросили председателя СНТ «Горноспасатель» выяснить, в чем конкретно нуждаются люди. Оказалось, что одежда, обувь, другие вещи нужны лишь одной семье пострадавших, остальным помогли восполнить утраченный гардероб родственники.

Людмила Путимцева и её сын Артём (участок №13) будут рады получить кроссовки: женские – 37-го размера, мужские — 41–42-го; футболки и куртки – 48-го размера. Артёму, студенту колледжа, нужна также сумка, чтобы ходить на занятия.

Самой же острой проблемой для всех без исключения погорельцев являются строительные материалы. Хочется как можно быстрее отстроиться заново — успеть за лето хотя бы стены возвести и крышу.

Большая и дружная семья Каттаевых (участок №10) обзавелась собственным домом в СНТ «Горноспасатель» не так давно. В нём поселились Шамшод, его жена Гульрухсор, дети Шахзада, Мехрона, Рухшона, Джохонгир, Дададжон, а также сестра Шамшода и его брат с женой и тремя детьми. Только жизнь наладилась, и вдруг такая беда. Они будут рады любой помощи в постройке дома.

Нуждается в стройматериалах и Андрей Малых (участок №17).

Желающие помочь пострадавшим могут позвонить председателю СНТ «Горноспасатель» Алексею Старкову по телефону: 8–904–549-90–70.

К сожалению, пожары в садоводческих товариществах, пусть и не такие масштабные, как в «Горноспасателе» и «Луче», продолжают вспыхивать и в Екатеринбурге, и в других уголках области. Аномально жаркая и сухая погода приводит к тому, что из малейшей искры возгорается пламя. Власти и пожарные всё это предвидели заранее. С 30 апреля на всей территории Свердловской области введён особый противопожарный режим. В это время категорически запрещено использовать открытый огонь, сжигать мусор, сухую траву, разводить костры, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях. Запрещено также проводить любые пожароопасные работы не только в лесах и полях, но и в населённых пунктах, на чьих территориях, кстати, находятся СНТ.

– Беда в том, что не все соблюдают эти требования, – говорит главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления МЧС России по Свердловской области Владимир Репринцев. – Мы регулярно проводим рейды и выявляем серьёзные нарушения противопожарного режима. Отсутствие подъезда и проезда пожарной техники, складирование обрезков деревьев и прочего мусора в неприспособленных для этого местах, использование открытого огня на участках, нехватка воды для тушения огня…

Только за один день 20 апреля в ходе рейдов по нескольким екатеринбургским СНТ сотрудниками пожнадзора было составлено 15 административных протоколов о нарушении противопожарного режима гражданами. Всего же с начала пожароопасного режима в регионе составлено 760 административных протоколов.

– Очень важно иметь в садоводческих товариществах систему оповещения о пожаре, механические помпы, необходимый запас воды, – подчёркивает Владимир Репринцев. – А в домах, особенно если владельцы постоянно в них проживают, – автоматические дымовые пожарные извещатели. Стоят они недорого, а спасти жизнь помогут.

Людмила Путимцева (на фото) и её сын после пожара остались в том, в чем успели выскочить Фото: Алексей Старков

Андрей Малых остался без крыши над головой Фото: Алексей Старков

Опубликовано в №90 от 22.05.2021