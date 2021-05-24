«Облгазета» увидела уникальную пасеку

Василий Тарасенков показывает, как домик для пчёл выглядит изнутри. Фото: Павел Ворожцов

На днях «Облгазета» выезжала по делам в Красноуфимский район. Проезжая небольшую деревню Голенищево, мы увидели необычную картину. На одном из садовых участков вместо привычных грядок расположились деревянные, круглые по форме чурбачки разной высоты. По виду – как игрушечный городок! Оказалось, это пасека. И пасека – уникальная.

Хозяин пасеки – местный житель Василий Тарасенков. Он уже 10 лет развивает бортевое пчеловодство. Борть – это и есть деревянный чурбак (или, проще говоря, пень) с выдолбленным дуплом. В нём гнездятся пчёлы – как в дикой природе. Всего у Василия Константиновича – больше 30 таких «домиков».

Василий Тарасенков говорит, что к нему часто заглядывают гости – посмотреть на пчелиный город. Фото: Павел Ворожцов

– Моя бабушка держала пчёл, и я многому у неё научился. Кое-что посмотрел в Интернете. Поначалу, конечно, трудновато пришлось – пчёлы не признавали меня, кусались. Но потом, видно, привыкли ко мне, – смеясь, рассказывает он.

Работает Василий Тарасенков только со среднерусской пчелой. Это подвид дикой медоносной пчелы, которая отличается особой выносливостью и зимостойкостью, что для нашего уральского климата особенно важно. Но у насекомого есть свой, непростой характер.

– Резко махать руками, кричать – не рекомендую. Гнев пчелиный можно легко навлечь, – объясняет Василий Константинович. – Никаких посторонних запахов от пчеловода быть не должно – ни табака, ни алкоголя, ни духов с одеколоном. Зато чеснока и лука можно есть сколько угодно – на это они не реагируют. И ещё одно – подходить к пчёлам, осматривать борти нужно только в чистой одежде и желательно после душа или бани.

«Домики» для медоносов хозяин пасеки делает сам. В основном из липы. Выдалбливает в них дупла, шлифует болгаркой, поливает воском и ставит внутри кресты – деревянные палочки для удобства насекомых.

– Пчёлы залетают внутрь сами. И сами строят там соты. Оптимальный объём дупла – 70–90 литров. Если сделать больше, то пчёлам будет холоднее в зиму – свободного пространства больше, – говорит Тарасенков.

Есть в хозяйстве пчеловода и стандартные квадратные ульи, но их считанные единицы. Как пояснил Василий Константинович, в таких ульях имеются углы, где в холода скапливается влажность и образуется изморозь. Пчёлам выжить в них и вырастить потомство намного труднее.

Медосбор обычно приходится на первую неделю августа, сообщает пчеловод. «Урожай» делится на три части: для нужд своей семьи, на продажу и для… самих насекомых.

– Кормлю своих пчёлок мёдом. Не сахаром, как это делают многие. При переработке одного литра сахарного сиропа погибает до двух тысяч пчёл! Им нужно сахарозу превратить в глюкозу. Это тяжёлый труд. Поэтому я выбрал мёд – с ним таких проблем нет. Осенью подбрасываю им медовые кулёчки, потом в зимний период и по весне. Кладу их прямо на рамки, где они строят соты. Пчёлы сами разгрызают эти кулёчки и едят. Приглашаю «Областную газету» в гости в августе! И сбор мёда увидите, и полакомитесь им! – сказал Василий Тарасенков.

Целый пчелиный город стоит на участке Тарасенковых. Фото: Павел Ворожцов

Пчёлки-труженицы – всегда в движении. Фото: Павел Ворожцов

Бортевое хозяйство требует постоянной заботы, говорит наш герой. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №91 от 25.05.2021 под заголовком «Кормлю своих пчёлок… мёдом»

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