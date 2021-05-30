Лунный календарь садовода: высаживаем паслёновые и тыквенные

Первые числа июня — прекрасное время для посадки тыкв, кабачков, баклажанов. Фото: Владимир Мартьянов.

Судя по погоде, лето на Среднем Урале наступило уже пару недель назад, но по факту настанет лишь через несколько дней. Рассказываем, чем лучше всего заняться на садовом или огородном участке в первых числах июня.

1 июня — неблагоприятный день для посевов, так что лучше заняться прополкой, вспашкой, опрыскиванием, подготовкой семян к посадке. Хорошо будут себя чувствовать в этот день срезанные цветы. Рекомендуется уделить внимание обрезке усов у земляники, удалению лишних побегов у растений.

— неблагоприятный день для посевов, так что лучше заняться прополкой, вспашкой, опрыскиванием, подготовкой семян к посадке. Хорошо будут себя чувствовать в этот день срезанные цветы. Рекомендуется уделить внимание обрезке усов у земляники, удалению лишних побегов у растений. 2 июня полезно уделить время посадке тыквенных и паслёновых культур. Не будет лишним проредить грядки и заняться уничтожением сорняков и вредителей, провести обильный полив.

полезно уделить время посадке тыквенных и паслёновых культур. Не будет лишним проредить грядки и заняться уничтожением сорняков и вредителей, провести обильный полив. 3 июня – очень благоприятный для будущего урожая, поэтому посев, посадка и пересадка любых растений пойдёт только в плюс. Но для получения семян в дальнейшем эти растения не подойдут. Приветствуется посадка и уход за цветами. Можно уделить время закладке компоста, кошению травы и обрезке деревьев.

– очень благоприятный для будущего урожая, поэтому посев, посадка и пересадка любых растений пойдёт только в плюс. Но для получения семян в дальнейшем эти растения не подойдут. Приветствуется посадка и уход за цветами. Можно уделить время закладке компоста, кошению травы и обрезке деревьев. 4 июня рекомендуется заняться обработкой растений от вредителей, подкормкой и добавкой удобрений. Обильный полив лучше перенести на другой день.

Опубликовано в №95 от 29.05.2021