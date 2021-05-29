На Урале зарегистрировали новый сорт сладких и морозостойких абрикосов

Пока саженцы нового сорта абрикоса наиболее распространены в Челябинской области, но скоро их можно будет найти и в крупных питомниках России, в том числе в Свердловской области. Фото: Пресс-служба УрГАУ

Учёные Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства (ЮУНИИСК), который входит в Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, вывели новый сорт абрикоса «Уралец». Сорт уже включили в Государственный реестр селекционных достижений. Но важно, что его можно выращивать не только в Челябинской области (с более мягким климатом), но и в Свердловской.

Работы по выведению нового сорта абрикоса начались 20 лет назад, и в этом году испытания и регистрация «Уральца» наконец завершились. За это время, помимо Челябинской области, сорт изучали в Свердловской, Омской и Тюменской областях, Пермском крае, Казахстане, и везде он показал себя с лучшей стороны.

Выращивать абрикосы на территории Среднего Урала можно было и раньше: сорта Челябинский ранний, Кичигинский, Пикантный, Снежинский, выведенные учёными Челябинской области, подходят и для нашего климата. Теперь этот перечень пополнился ещё одним видом, который, как пояснили журналисту «Облгазеты» в пресс-службе Уральского государственного аграрного университета, отличается особой сладостью – другие уральские сорта абрикосов более горькие. Но главное, что этот сорт очень морозостоек и выдерживает температуру до -40°С. Однако при продолжительных холодах урожая может и не быть.

Сорт «Уралец» отличается быстрым ростом, ранним цветением в начале мая и средним сроком созревания – с середины июля по начало августа. Взрослое дерево имеет раскидистую крону и может достигать пяти метров в высоту. Однако посадить саженец абрикоса в этом году уже не удастся.

– Сажать абрикосы необходимо весной, так как в этом случае корни дерева укрепляются к осени, и тогда абрикосы хорошо переживут зиму, – поясняет ведущий научный сотрудник ЮУНИИСК, кандидат сельскохозяйственных наук , автор сорта абрикоса «Уралец» Фирудин Мамедага оглы Гасымов. – Участок должен быть на возвышенности: при весеннем таянии снега вокруг ствола дерева скапливается вода, и может возникнуть подопревание корневой шейки. Сорт устойчив к болезням и вредителям, особого ухода при посадке не требует – он похож на уход за яблонями и грушами. Обрезка абрикосового дерева начинается с третьего года, причём важно, чтобы к этому времени у растения было уже несколько разветвлений.

При правильном уходе «Уралец» начинает плодоносить уже через три года. В первый урожай плодов будет немного – буквально несколько десятков. Но начиная с четвёртого и пятого годов абрикос даёт уже хороший урожай, и с одного дерева можно собирать около 40 килограммов плодов.

Пока саженцы нового сорта абрикоса наиболее распространены в Челябинской области, но скоро их можно будет найти и в крупных питомниках России, в том числе в Свердловской области.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Работа над другими теплолюбивыми культурами, такими как персики и черешня, ориентированными на хорошую приживаемость на Урале, также ведётся. Фирудин Мамедага оглы Гасымов рассказал, что сам выращивает персики для селекции. – Персиковое дерево уже третий год растёт у меня под окном в институте и даже плодоносит, – говорит учёный. – Но приходится укрывать его на зиму для защиты от холода. Черешню тоже выращиваю в специальных условиях, и она выдерживает температуру до -37°С. Думаю, что через некоторое время местные сорта смогут заменить фрукты и ягоды, привозимые с юга. Уже сейчас есть сорта, которые ничуть не отличаются от южных по качеству и размеру плодов.