Колючий питомец: как правильно содержать ежа?

Еж – существо самодостаточное и совсем не социальное, поэтому много внимания от человека ему не потребуется. Фото: Из личного архива Александра Шевченко

Мы привыкли, что с домашними питомцами можно поиграть, погладить их, а иногда и прилечь с ними. Но такое вряд ли можно представить, если ваш домашний любимец – ёж. Чем кормить это животное и как правильно ухаживать за ним? «Облгазета» продолжает серию материалов о содержании экзотических животных в домашних условиях.

Простор и ванночки

Четыре месяца назад семье Александра Шевченко из Екатеринбурга подарили африканского карликового ёжика. Мальчика назвали Честер, обустроили для него домик и начали привыкать к новому питомцу.

– Как домашнее животное ёж забавный и странный, – рассказывает Александр Шевченко. – У него независимый характер, к нам он до сих пор не привык.

По словам ветеринара, пресс-секретаря Екатеринбургского зоопарка Екатерины Уваровой, карликовый африканский ёж – выведенный в Америке гибрид для содержания дома. В отличие от обыкновенного ежа, он более спокойный, не впадает в спячку зимой и живёт в неволе около пяти лет. Африканский ёжик дружелюбен к человеку, но ему нужно обеспечить хорошие условия. Екатерина Уварова отмечает, что этому животному идеально подойдёт террариум, одна часть которого состоит из сетки, а другая представляет собой аквариум. При этом домик должен быть закрыт сверху, потому что ежи отлично лазят.

В террариуме должно быть небольшое укрытие, питьевая вода и грунт: кошачий наполнитель, песок, который нужно периодически мыть и прокаливать, можно добавить мох, сфагнум, кокосовый субстрат. Специалисты не рекомендуют использовать опил из хвойных пород деревьев, подойдут только лиственные деревья или просто сухие листья. К слову, встречаются очень аккуратные ежи, которые могут выбрать отдельный уголок для отведения нужд.

– Наш ёж – не самый чистоплотный, но плавать на спине и умываться в воде любит, – рассказывает Александр Шевченко. – Мы набираем раковину раз в одну-две недели – ему за глаза.

Особый рацион

Многие ошибочно считают, что ёж питается грибами и ягодами. Но на самом деле это животное ест насекомых, маленьких птенцов, мышат, лягушек и даже мелких змей.

– Ёж – очень активный хищник, который в день съедает объём пищи, практически равный своему весу, – говорит Екатерина Уварова. – Причём кормить его нужно несколько раз в день маленькими порциями. Еду, например живых насекомых, можно прятать в грунте, чтобы ёж за ними охотился.

Кормить колючего друга можно консервами для собак премиум-класса либо натуральной пищей: кусочками нежирной курицы, индейки, ягнятины, говядины с добавлением небольшого количества натёртых овощей или фруктов. Раз в неделю можно угощать его творогом, варёным яйцом. В качестве лакомства прекрасно подойдут ночные черви, зофобасы, саранча, тараканы, сверчки. Также в пищу нужно добавлять минерально-витаминную подкормку. А вот молоком поить ежа нельзя: это вызовет серьёзное расстройство пищеварения.

– Нужно выдерживать баланс в питании, – советует Екатерина Уварова. – Например, не стоит кормить только жуками и личинками, потому что это очень жирная пища, и у ежа может появиться ожирение, болезни внутренних органов. Можно давать только саранчу и сверчков, но это будет очень накладно – таких насекомых ежу надо очень много.

Ёж – не самый лучший сосед, потому что ночью его жизнь только начинается. По словам Александра Шевченко, в тёмное время суток Честер носится в колесе, бегает по клетке, шуршит, поэтому живёт на кухне. Днём с питомцем можно немного поиграть, но брать животное приходится в рукавицах, чтобы не пораниться.

– При попытке взять его в руки,ёжик сворачивается в клубок и фырчит, может ударить иголками, – говорит хозяин питомца. – Но если его придержать, пригладить иголки, то можно потрогать рукой. В конце концов Честеру надоест сворачиваться в клубок, он раскроется, и можно погладить его животик.

КСТАТИ Африканского карликового ежа можно легко приобрести через интернет-магазины. Средняя стоимость такого животного – около двух-трёх тысяч рублей.

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