Как помочь растениям пережить жару, холод и неприятные сюрпризы от резкой смены погоды на Среднем Урале?

Лилейник, по словам Ольги Киселёвой, хорошо переносит уральский климат. Фото: Алексей Кунилов.

Аномально морозная зима на Среднем Урале сменилась аномально жаркой весной: нынешний май, по данным Уралгидромета, побил тепловой рекорд, установленный 105 лет тому назад. Однако в конце месяца температура понизилась, а местами в регионе наблюдались заморозки до минус двух градусов. Как помочь растениям пережить погодные катаклизмы? В поисках ответа на этот вопрос журналисты «Облгазеты» отправились в Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук.

Полив – по культурам

В Ботаническом саду УрО РАН все растения, от изысканных рододендронов до двудомной крапивы, чувствуют себя превосходно и имеют бодрый, цветущий вид. Такое впечатление, что им нипочём ни погодные качели, ни засуха, ни агрессивная среда мегаполиса, который взял Ботанический сад в плотное кольцо. Просто воочию убеждаешься – хороший уход способен творить чудеса и защитить от воздействия разных негативных факторов.

«Нянек» у растений много. На основной территории, открытой для публики, и на огороде, куда посторонним вход воспрещен, работа кипит. Штатные сотрудники и студенты косят траву на газонах, выпалывают сорняки, рыхлят почву, высаживают рассаду… Вместе со старшим научным сотрудником Ботанического сада УрО РАН Ольгой Киселёвой мы идём вдоль делянок и красиво оформленных уголков, где растут аптечная ромашка и васильки, стройные ирисы и роскошные пионы, лилии и папоротники, всевозможные бордюрные растения.

- Мы живём на Среднем Урале, в зоне континентального климата, поэтому, увы, для него типичны резкие колебания температуры, которые мы наблюдали нынешней весной, – поясняет Ольга Киселёва. – Столбик термометра то поднимается до +36°С, то опускается до +6, засуха сменяется дождями, случаются внезапные заморозки. Адаптироваться к таким условиям растениям очень непросто, они нуждаются в уходе и поддержке. Это не относится к сорным растениям, которые уже победили в естественном отборе и прекрасно переносят любые погодные причуды. А вот большинство декоративных культур уязвимы, капризны и требуют к себе особого внимания.

Полив в жару важен, но, по словам специалиста, он должен соответствовать конкретным культурам. Растения из южных регионов прекрасно себя чувствуют в жаркую погоду. А вот выходцы из регионов с умеренным климатом, такие как ирисы и луки, страдают от зноя и засухи, поэтому их следует поливать даже в период понижения температуры.

- Так называемый влагозарядковый полив необходим растениям и перед резкими заморозками, которые на Среднем Урале возможны до десятого июня, – подчёркивает Ольга Киселёва. – Обезвоживание обессиливает растения, не позволяет им выдержать неблагоприятные условия. Если температура опускается до нуля или чуть ниже, рекомендуется на ночь включить дождевальную установку. Грядки и цветники укрываем акрилом.

Долой сорняки!

Длительная жара, по словам специалиста, ослабила природный иммунитет растений, и они не могут в полную силу сопротивляться болезням. Между тем в этом году чрезвычайно активно распространяются грибные болезни – это связано с засильем сорной растительности. Из-за того, что прополка в жару была затруднена и выполнялась не так интенсивно, как следует, сорняки отвоевали себе место под солнцем и стали питательной средой для грибковых болезней. Если грибок только-только начал заражать растения, посадки следует обработать подходящим фунгицидом, чтобы избежать инфекционной вспышки и поражения остальных культур.

- Пока стоит прохладная погода, очень важно тщательно выполоть цветники не только от сорняков, но и от заражённых растений, – подчёркивает Ольга Киселёва. – Различные вредители, в том числе и сосущие, которые переносят вирусы и бактерии с больных растений на здоровые, сейчас активизировались.

По словам специалиста, жара усугубляется нашествием тли, листогрызущих насекомых и минёров. Последние откладывают яйца прямо в ткань листьев, как бы минируют их, за что и получили своё название, а личинки, выбравшись из яйца, начинают прогрызать себе проходы в листьях. Поэтому сейчас необходимо внимательно осмотреть растения, удалить заражённые части и сжечь. Затем провести обработку подходящими инсекцитидами.

Полезно провести мульчирование почвы вокруг декоративных растений, используя для этого природные материалы – щепу или опилки. Они консервируют влагу в почве, не дают ей испаряться, а в случае переувлажнения впитывают излишек влаги. Однако делать это можно только после тщательной прополки.

Растения, как и люди, испытывают стресс от погодных катаклизмов. Поэтому не мешает поддержать их силы виталайзерами – препаратами, представляющими собой комплекс витаминов и микроэлементов. Можно также подкормить растения растворами янтарной кислоты или витаминов группы В, настоями из эхинацеи пурпурной, крапивы. Используют виталайзеры как при поливе, так и при опрыскивании.

Для начинающих Наш суровый край не очень приспособлен для выращивания декоративных растений, поэтому начинающим садоводам, дабы не губить изнеженных экзотов, лучше набираться опыта на растениях, которые хорошо переносят причуды нашего климата. Это хосты (бордюрные растения), видовые и сортовые ирисы, пионы, лилейники, многолетние васильки, колокольчики, луки. – Готовить почву для декоративных растений необходимо за год до посадки, – советует Ольга Киселёва. – Сначала перепахиваем землю прямо под целину, заправляем компостом и высеваем любые сидераты – растения, которые помогают улучшить качество почвы. Хорошо подходит для этого, к примеру, горчица. Через две недели после посева, когда появляются маленькие росточки, перепахиваем землю и снова высеваем – и так два-три раза. А на следующий сезон проводим прополку и высаживаем растения.

Тщательная прополка сорняков препятствует развитию болезней декоративных растений. Фото: Алексей Кунилов

Рододендроны очень красивы, но капризны, а ирисы неприхотливы. Фото: Алексей Кунилов

В прохладную погоду нужно успеть сделать в саду ту работу, которую не сделали в жару. Фото: Алексей Кунилов

Мульчирование клумб глушит сорняки, удерживает влагу. Фото: Алексей Кунилов

В Ботаническом саду можно пожертвовать деньги на корм белкам. Фото: Алексей Кунилов

Город наступает на природу. Фото: Алексей Кунилов