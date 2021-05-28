Как садоводу заключить прямой договор с энергетиками?

Заключить прямой договор с ресурсоснабжающей организацией можно, но нервов садовод может потратить изрядно Фото: Галина Соловьёва

Не секрет, что редко какое садоводческое товарищество не имеет долгов за электроэнергию. В итоге из-за отдельных неплательщиков страдают все: СНТ могут отключить от электроснабжения, и тогда люди сидят без света, без телевизора, без воды и без горячей еды. В подобной ситуации недавно оказался наш читатель Илья Изотов, проживающий в Нижнем Тагиле.

– В нашем СНТ есть несколько злостных неплательщиков, которые месяцами не рассчитываются за потребленную электроэнергию, – пожаловался «Облгазете» Илья Изотов. – Правление не может или не хочет найти на них управу, поэтому каждый раз ставит нас перед выбором: или сад обесточивают, или мы солидарно погашаем долг. Честное слово, надоело. Подскажите, может ли садовод лично заключить договор с ресурсоснабжающей организацией? Если ли такой пример в нашей области?

Опыт такой имеется. Правда, вырваться из коллективного договора нелегко. Для этого требуется преодолеть сопротивление как правления СНТ, которое не желает терять рычаги управления, так и электроснабжающих организаций, которым проще иметь дело с организацией, а не с отдельными её членами. Но при должном упорстве своего добиться можно. Таким личным опытом поделился житель СНТ «Сосновское», расположенного на территории Верхнепышминского городского округа, Расул Юсипов.

– У нас ситуация с долгами осложнялась тем, что платежи мы вносили в СНТ «Лебедево», через сети которого получало электроэнергию наше садоводческое товарищество, – рассказывает Расул Юсипов. – В декабре 2019 года нас предупредили, что надо готовиться к отключению электричества. А у нас всё на нём: отопление, вода, канализация. На дворе зима, многие постоянно живут в СНТ, квартир в городе не имеют. Что делать? Тогда нам удалось избежать отключения, но я для себя сделал вывод и решил добиться прямого заключения договора с энергосбытом.

Первым делом Расул Юсипов подал заявление в Верхнепышминский филиал «Энергосбыт Плюс» и сразу получил отказ, так как акты о технологическом присоединении, о разграничении балансовой принадлежности электросетей и акт ввода прибора учёта в эксплуатацию не соответствовали требованиям. Заявителя отправили к председателю СНТ «Лебедево», но она категорически отказалась выдать бумаги. После долгих и безуспешных попыток переломить её сопротивление, был найден иной путь.

– Я выяснил, что в апреле 2017 года в пункт 34 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утверждённых постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012, было внесено дополнение, – говорит Расул Юсипов. – Согласно ему акты, подтверждающие подключение к электросетям, можно заменить любым другим документом, доказывающим, что член СНТ получает и оплачивает электроэнергию – хотя бы обычной платёжкой. Познакомил руководство «Энергосбыта» с документом и пригрозил, что подам в суд, если Верхнепышминский филиал не заключит со мной договор. После этого дело сдвинулось с мёртвой точки.

Однако палки в колёса продолжала вставлять председатель правления СНТ «Лебедево». Пару раз по её распоряжению непокорному садоводу обрезали провода. Пришлось обращаться сначала к участковому, потом в суд. Суд обязал восстановить электроснабжение дома Расула Юсипова, а позднее оштрафовал СНТ «Лебедево» за неисполнение судебного решения на 50 тысяч рублей. Сейчас продолжается разбирательство по иску «Энергосбыта» к СНТ «Лебедево» в арбитражных судах. Там выясняли, кто произвёл незаконное отключение, повредил линию электропередачи и должен за это заплатить. Свердловский арбитраж принял решение в пользу истца. Ответчик подал апелляцию в пермский арбитраж. После его решения в деле будет поставлена точка.

Опубликовано в №... от 29.05.2021 под заголовком «...»