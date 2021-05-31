Свердловские фермеры получили гранты на развитие бизнеса

«Школа фермера» начала работу в феврале. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области трём слушателям «Школы фермера» предоставили денежные гранты на развитие бизнеса. Они получили по 300 тысяч рублей.

«Школа фермера» в Свердловской области стартовала 24 февраля. К учёбе приступили 20 слушателей. Они все успешно защитили бизнес-проекты и получили дипломы, сообщили в департаменте информполитики региона.

Сегодня трём из них (были выбраны спецкомиссией) – Виктории Шаровой, Александру Березину и Пётру Худякову – вручили гранты. Деньги они потратят на развитие своего хозяйства по направлению «молочное и мясное производство крупного рогатого скота».

По словам замминистра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергея Шарапова, сельское хозяйство является важнейшей отраслью для экономики региона.

«Уральский агропромышленный комплекс активно развивается. Наш регион входит в десятку лидеров России по производству молока. Поэтому основным направлением специализации в обучении слушателей «Школы фермера» стало молочное и мясное животноводство. Фермерские предприятия региона получают стабильную финансовую поддержку на федеральном и региональном уровне», – подчеркнул Сергей Шарапов, добавив, что дополнительные меры в виде грантов на развитие фермерских предприятий будут отличной поддержкой сельхозтоваропроизводителей.

Как писала «Областная газета», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в конце апреля посетил Богданович с рабочим визитом. Он оценил работу региональных инструментов по поддержке фермеров, ассортимент уральских продуктов в местных магазинах и высказал обеспокоенность ценами на продукцию свердловских производителей.

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