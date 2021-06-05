Лунный календарь садовода: обрезаем усы земляники

Июнь – самое время для ухода за клубникой и земляникой, в том числе для обрезки усов. Фото: Алексей Кунилов

В эти выходные синоптики вновь обещают тёплую солнечную погоду без осадков, поэтому провести время на своём садово-огородном участке можно будет с пользой. Рассказываем, какие огородные работы будут наиболее подходящими в эту субботу, воскресенье и в последующие будние дни в эту неделю июня.

5 июня можно высаживать рассаду дыни, арбуза, кабачка, тыквы. Посейте горох, обрежьте усы у земляники.

можно высаживать рассаду дыни, арбуза, кабачка, тыквы. Посейте горох, обрежьте усы у земляники. 6 июня – хорошее время для полива, срезки цветов. Можно посадить любые овощные или плодово-ягодные культуры, цветы, пряные травы, а также домашние растения. Но следует быть особенно аккуратными с корнями растений.

– хорошее время для полива, срезки цветов. Можно посадить любые овощные или плодово-ягодные культуры, цветы, пряные травы, а также домашние растения. Но следует быть особенно аккуратными с корнями растений. 7 июня – благоприятный день для любых садовых работ, посаженные семена дадут хороший урожай. Уделите внимание газону, прополке и поливу грядок.

– благоприятный день для любых садовых работ, посаженные семена дадут хороший урожай. Уделите внимание газону, прополке и поливу грядок. 8 июня лучше всего заняться удобрением почвы, заготовкой на хранение лекарственных трав.

лучше всего заняться удобрением почвы, заготовкой на хранение лекарственных трав. 9 июня рекомендуется заняться посадкой вьющихся растений, обрезкой усов клубники. А вот пересадку других садовых культур лучше отложить.

рекомендуется заняться посадкой вьющихся растений, обрезкой усов клубники. А вот пересадку других садовых культур лучше отложить. 10–11 июня - новолуние, поэтому все работы с растениями лучше перенести на другой период. Можно заняться уборкой и прополкой на участке и в теплице, обработкой растений от вредителей. Не лишней будет и подкормка растений минералами и другими удобрениями.

Опубликовано в №100 от 05.06.2021 под заголовком «Обрезаем усы земляники»