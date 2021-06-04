Как спасти растения после заморозков?

Если после заморозков растение не почернело полностью, то оно ещё может отойти. Фото: Алексей Кунилов

После череды жарких майских дней температура воздуха в Свердловской области значительно опустилась, где-то даже ниже нуля. Не все садоводы успели подготовиться к таким резким перепадам температуры, и растения подверглись очередному стрессу. На какие культуры заморозки повлияли больше всего и как помочь саду восстановиться, выяснил журналист «Облгазеты».

Больше всего от заморозков всегда страдают растения в открытом грунте, которые не были укрыты, – холод действует на них как яд. Однако в начале этой недели заморозки на Среднем Урале были кратковременны, поэтому некоторые садовые культуры вполне могли неплохо перенести их. Но если растения посажены в низине, то шансы на восстановление у них невелики.

– Рельеф имеет большое значение. Если это низкий, болотистый участок, то заморозок бьёт по нему сильнее, – рассказывает заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства, проректор по научной работе и инвестициям Уральского государственного аграрного университета кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин. – Если же место на возвышенности, то холод там не задерживается. По средним многолетним данным, в условиях Свердловской области весенние возвратные заморозки могут быть до 13 июня. Поэтому опытные садоводы смотрят прогноз и готовятся к таким ситуациям. Используют укрывной материал, например, акрил или плёнку, включают дождевальную систему, которая создаёт определённый микроклимат и помогает растениям пережить похолодание.

Сады жителей Свердловской области перенесли недавние заморозки по-разному. Так, Людмила Безматерных из Красноуфимска в разговоре с журналистом «Облгазеты» отметила, что у неё особо ничего не замёрзло, так как её участок находится на возвышенности. А вот садоводу Любови Аникинойиз Верхотурского городского округа повезло меньше.

– Заморозки растения перенесли чудовищно, – сетует Любовь Аникина, гуляя по своему саду. – На яблоньке завязь уже хорошая была, с большой ноготок, а сейчас смотрю – она сморщилась, водянистая какая-то и сегодня уже начинает отпадывать. Боюсь, что не восстановится. Подмёрзли и цветы: сальвия, хризантема, кусты спиреи, бальзамин и даже моя гордость – многоцветные колеусы. Вот клубничка стоит. Ботва у неё морозостойкая и осталась нормальная, так что надеюсь, что ягодки будут. Калину бульденеж, к счастью, не затронуло, огурцы и помидоры выстояли, а вот кабачки с тыквой замёрзли напрочь.

Степень повреждения растения сильно влияет на его восстановление. Если оно полностью почернело, значит, его уже не спасти, но когда сердцевина зелёная, то ещё можно попытаться. Если заморозки не сильно ударили по цветам, то и они могут восстановиться. Подмёрзший картофель, по словам Михаила Карпухина, тоже должен отойти, так как у него ещё есть спящие почки. Но пока есть риск заморозков, растения на ночь лучше всё-таки укрывать, так как любое повреждение ведёт к уменьшению урожая.

– Почерневшие листья необходимо удалять, – говорит Михаил Карпухин. – Если повреждена лишь часть листа, то её нужно срезать: это помогает развиваться другим листикам. Необходима также подкормка растений, но добавлять её нужно только после хорошей поливки, а затем ещё и применить антидепрессанты для растений. Можно использовать Эпин, Циркон, Иммуноцитофит. Для восстановления стоит также попробовать гуминовые препараты, такие как РОСТОК или Гумимакс, чтобы снизить стрессовую ситуацию и восстановить листовой аппарат.