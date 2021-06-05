Ядовитые растения и другие опасности, которые подстерегают в саду домашних животных

Одуванчики для домашних питомцев –настоящая отрава. Фото: Алексей Кунилов.

После выхода материала «Облгазеты» «План примирения пушистых с зелёными» (см. «ОГ» №85 от 15.05.2021) в редакцию обратилась наша читательница Евгения Тарасова из Полевского с вопросом, как не допустить отравления домашнего животного на садово-огородном участке.

– Собираемся уехать в деревню на месяц и взять с собой кошечку и молодого пёсика, – рассказывает Евгения Тарасова. – Но я беспокоюсь, не отравятся ли они, съев ядовитую траву? Или животные сами разбираются, вредное растение или нет?

Ответить на вопрос читательницы мы попросили кандидата ветеринарных наук, главного врача одной из старейших ветеринарных клиник в Екатеринбурге Светлану Марышеву.

- Животные, хорошо знакомые с природой, неплохо ориентируются в растениях, и у них меньше шансов съесть что-нибудь ядовитое, – говорит Светлана Марышева. – Страдают прежде всего кошки и собаки, которые не приучены к улице. Попав на природу, они могут заиграться травкой, ягодкой, цветком, куснуть их и отравиться. Съесть не ту траву они могут и для того, чтобы почистить желудок.

Смертельно опасны для животных диффенбахия, монстера и другие растения из рода ароидных. На них надо поставить чёрный крест, если у вас есть четвероногие питомцы. Опасны также молочай и его сородичи, паслёновые, тутовые, распространённые всюду одуванчики. Даже неядовитый ковыль скоро станет опасен, когда начнёт выбрасывать метёлки. Если кошка или собака наглотаются семян из этих метёлок, то добром для них это не кончится.

Поскольку у кошек есть постоянная потребность в поедании травы, стоит отвести в саду небольшую делянку под овёс, пшеницу, ячмень.

- Большую опасность для животных представляет обработка растений препаратами от вредителей, а также борьба с грызунами, – подчёркивает Светлана Марышева. – Если ваши питомцы гуляют по саду-огороду, нужно быть очень аккуратным в использовании химикатов. Либо не выпускать животных из дома после обработки растений и грядок, либо дождаться, когда пройдёт сильный дождь и смоет вещества, способные навредить животному.

Нельзя разбрасывать отраву для грызунов в доступных местах. И даже если вы кладёте отраву аккуратно, выбирайте такой отравляющий материал, который грызун съест сразу, а не утащит в нору или другое место обитания. В качестве основы, советует ветврач, лучше выбирать зерно или препараты с мелкими гранулами.

- Сейчас, например, продают в упаковках отраву для крыс, типа мармелада – достаточно крупные кусочки, – объясняет Светлана Марышева. – Надкусив один из них, грызун может почувствовать неладное или вкус ему не понравится, и он выбросит остатки из норки. А собачка или кошечка может подобрать. Много домашних животных таким образом случайно травятся. И отравления тяжёлые. Особенно опасен зоокумарин – гемолитический яд. Если есть подозрение, что кошка или собака его проглотила, срочно везите питомца к врачу, пока не начались кровотечения.

Признаки отравления у животных те же, что и у людей, – тошнота, рвота, а так же резкая смена поведения – вялость, сонливость или перевозбуждение.