Как правильно ухаживать за высаженной в теплицы помидорной рассадой?

Если теплицу не проветривать, завязывание плодов и само плодоношение оттянется на поздние сроки. Фото: Владимир Мартьянов

Большинство садоводов уже высадили рассаду томатов в теплицы, и многие на этом успокоились, посчитав, что основная работа выполнена и остаётся только поливать растения и ждать урожая. Другие же, наоборот, начинают обильно подкармливать растения. А что дальше? Своими секретами ухода за высаженными в теплицы молодыми томатами с корреспондентом «Облгазеты» поделился известный уральский энтузиаст выращивания этой культуры, автор нескольких популярных сортов помидоров, в том числе «Вова Путин», Николай АЛЕКСАНДРОВ.

– На что надо обратить внимание на первоначальном этапе выращивания томатов в теплице?

– Во-первых, не забывать о поливе. Пока помидоры приживаются, они требуют много влаги, и в этот период поливать их надо чаще. Не раз в 10 дней, как я это делаю в период, когда растения уже плодоносят, а почаще. Помидоры любят обильный полив. После того, как посадили рассаду в теплицу, поставьте колышки и привяжите растения к ним. Дальше – ждём, когда пойдут цветки. Помидоры начали цвести – приступаем к их окучиванию. Сразу же после мульчируем, проливаем мульчу биопрепаратом «Байкал», чтобы она лучше разлагалась. В качестве мульчи лучше всего подойдёт скошенная и подвяленная на солнце сорная трава, которой у каждого в саду полно.

– А как окучивать томаты, и что это даст?

– Окучивать помидоры нужно так же, как и картошку. На стеблях томатов на расстоянии пяти-семи сантиметров от поверхности почвы со временем появляются белые бугорочки – из них пойдут дополнительные корни, вот их и надо закрыть землёй. Что это даст? Растения получат дополнительное питание, в разлагающейся мульче появятся жучки-червячки, которые обеспечат дополнительное рыхление почвы, её аэрацию, вдобавок меньше будет испаряться влага.

– В нынешнем году цветение на томатах пока единичное. Стоит ли применять в этом случае стимуляторы цветения и плодообразования?

– Я их не использую. А по поводу цветения – откуда ему быть обильным, если такая жара стояла в мае? Надо просто притенять растения, потому что чрезмерная жара вредна для помидоров, для них комфортными являются плюс 20–24 градуса. При температуре выше 28 градусов пыльца на цветках спекается и тогда завязей не жди. Чтобы создать тень, лучше всего растянуть белый нетканый укрывной материал внутри теплицы поверх растений. И, конечно, нужно позаботиться о режиме проветривания.

– Когда начинать профилактические обработки против болезней?

– Есть универсальный способ борьбы с болезнями растений – следить за почвой. Надо заниматься почвой, тогда и болячек на помидорах не будет. Заниматься – значит мульчировать, проливать раствором «Байкала», не увлекаться излишним поливом. А ведь у нас некоторые умудряются чуть ли не каждый день помидоры поливать. Конечно, при таком режиме полива появляется излишняя влажность, а с ней – всякие болячки, фитофтора. Старайтесь также поменьше заходить в теплицу.

– Как формировать растения томатов для получения лучшего урожая?

– Лучше выращивать в один стебель, а то некоторые садоводы пасынки вовремя не убирают, и у них появляется три-четыре, а то и пять стеблей. Думают, что чем больше стеблей оставят, тем больше урожай получат. По количеству плодов – да, урожай, возможно, будет больше, а вот по общему весу – нет.

– Когда начинать обрывать нижние листья у помидоров?

– Я начинаю обрывать, когда появляются первые завязи. И обрываю все листья до первой образовавшейся кисти. Как только на второй кисти образовались завязи – обрываю до второй кисти. В период плодоношения в теплице стоят почти голые кусты.

– Какие подкормки советуете делать для помидоров?

– Никакие. Я не применяю у себя химии уже лет 40. Дело в том, что минеральные удобрения для растений как наркотики. Сегодня подкормил, а завтра им потребуется больше, потом ещё больше. И без них растения уже нормально не плодоносят. Это одно, другое – если мы используем на участке агротехнику природного земледелия, то с химией это никак не совместимо.