Бывшая уральская модель превратила свой садовый участок в дендрарий

Евгений Куйвашев углядел одуванчик под яблоней, но Людмила Черкасская объяснила, что не борется с ними, так как не считает их сорняками. Фото: Алексей Кунилов

С Людмилой Черкасской мы познакомились во время визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в садоводческое некоммерческое товарищество «Луч» в Екатеринбурге («ОГ» №92 от 26.05.21). Первым делом главу региона повели на её участок, расположенный в дальнем углу товарищества, возле леса. И не случайно: когда хозяйка распахнула калитку, визитёры невольно ахнули – глазам предстали то ли сады Семирамиды, то ли рай на земле.

Мини-дендрарий

Придя в себя от изумления, члены делегации начинают вглядываться в детали и вслушиваться, о чём переговариваются садовод и глава региона.

- Вот это яблони нашего уральского селекционера Леонида Котова, знаменитого на всю страну, – говорит Людмила Черкасская. – У меня тринадцать сортов, все славятся устойчивостью к морозам и многим опасным болезням. Самые любимые – Аксёна и Серебряное копытце. Они плодоносят каждый год, и яблоки у них отменные.

- Знаю этого человека, и о его работах наслышан, – поглаживая ствол деревца, отвечает Евгений Куйвашев. (В 2019 году губернатор наградил Леонида Котова почётным знаком «За заслуги перед Свердловской областью» III степени («ОГ» №66 от 13.04.2019. – Прим.ред.)

Процессия движется дальше – пробираясь по тропкам, проложенным вдоль газонов, клумб, каменистых садов, вариаций альпийских горок, зон отдыха. То и дело слышатся восторженные восклицания: «Какие чудесные цветы! А это что за чудо с глазками?» Последний вопрос задал Евгений Куйвашев, с улыбкой разглядывавший непонятное существо, расположившееся посреди газона: то ли домовёнок, то ли лесовичок.

- Нашла в лесу пенёк, напоминающий мордочку, подобрала подходящий злак вместо волос, и вот так обыграла, – объясняет Людмила Черкасская.

- Грядок у вас не видно. Овощи совсем не выращиваете? – практично интересуется губернатор.

- Нет, овощами Людмилу Григорьевну мы снабжаем, – включается в разговор председатель СНТ «Луч» Надежда Шурмелёва. – Зато она нас – цветами, мастер-классы для всех желающих проводит.

Не страшась перемен

Впрочем, цветоводством Людмила Черкасская увлеклась уже в зрелом возрасте. По образованию она технарь, инженер. Окончила Уральский лесотехнический институт, работала на оборонном предприятии. Участок в саду приобрели в 1986 году. Места тут были болотистые, заросшие, пришлось выкорчевывать деревья, осушать землю.

- Поначалу, когда мои четыре дочки были маленькими, а полки магазинов полупустыми, выращивали и картошку, и овощи, и ягоды, – вспоминает Людмила Григорьевна. – Ну а потом, когда детки выросли, жизнь наладилась, появилось изобилие продуктов, я решила создать сад своей мечты.

В 1995 году Людмила Черкасская побывала в Голландии по приглашению друзей. Естественно, ей устроили экскурсию в знаменитый квартал «Красных фонарей» в Амстердаме. Там Людмилу Григорьевну поразили не дамы в витринах, а множество продавцов цветов и небольшие, оригинально оформленные букетики. И россиянка прошла курс обучения у голландского флориста.

- Вернувшись домой, стала выращивать самые простые, непритязательные цветы, – рассказывает Людмила Черкасская. – Составляла из них небольшие букеты и продавала на проспекте Ленина в Екатеринбурге. Раскупали их с лёту. И это было хорошей финансовой поддержкой в те тяжёлые годы.

Тогда же Людмила Григорьевна познакомилась с известным теперь дизайнером одежды Верой Илларионовой и поработала моделью. Дизайнер обратила внимание на наряд, который был на Людмиле Черкасской, поинтересовалась, где он куплен, а когда узнала, что сшит собственными руками и по собственному фасону, предложила сотрудничать.

- Первые вещи мы сшили на себя и сами их демонстрировали, – рассказывает Людмила Григорьевна. – Снимали кафе, приглашали публику. Вскоре появилось много клиентов, которые заказывали одежду. Это был ещё один приработок.

Место силы

Побывав в саду у Людмилы Черкасской, понимаешь, что такое ландшафтный дизайн, но при этом осознаёшь, каких знаний и усилий он требует. Казалось бы, на участке нет ничего вычурного и сверхдорогого. Дерево, глина, камень, металл, зелень – вот материалы, из которых слагается красота. Чешские скалки – аналог альпийской горки, только менее упорядоченный. Простой плетень, на котором развешаны разноцветные горшки. Рядом – массивный деревянный стол и скамья с яркими подушками и нарядной куклой в человеческий рост. Крошечный прудик с малиновыми кувшинками, небольшой мосток из брёвен. На декоративной глиняной решётке надета резиновая обувка…

Но главное украшение сада – цветы, диковинные и совсем простые. На горке среди камней и камешков ковёр из клематисов Арабелла.

- А вот моя любимая крестьяночка – дикая лапчатка, полная достоинства, красоты и очарования, – комментирует Людмила Черкасская.

Растут в этом необычном саду капризные рододендроны, роскошные пионы, рябчик бледноцветковый, тюльпан Тарда, мало похожий на привычные нам тюльпаны. Симплокарпус, который смахивает на инопланетянина, и триллиум Курабаяши, кандык Крылова. Редкостей здесь столько, что и не перечислишь – около двух тысяч растений.

- Эта коллекция меня не только радует, но и кормит, – замечает Людмила Григорьевна. – Желающих купить семена и рассаду немало. Раньше покупатели были в Англии, в Японии, но теперь эти страны включили российских садоводов в санкционный список. Хотя деньги – это вторично. Главное – ощущение покоя и гармонии с миром, которые дарит природа.

Площадка перед домом, а вдалеке – деревянный идол, которого хозяйка спасла от уничтожения. Фото: Алексей Кунилов

Обувка ждёт своих хозяев – дочерей и внуков Людмилы Григорьевны. Фото: Алексей Кунилов

Уголок для отдыха. Стол и скамья выполнены из брёвен. Фото: Алексей Кунилов

Через пару недель после съемки в пруду расцвели лилии. Фото: Алексей Кунилов

Чтобы создать такой полудикий уголок, надо немало потрудиться. Фото: Алексей Кунилов

Глазки этого лесного существа заинтересовали Евгения Куйвашева. Фото: Алексей Кунилов

Маки – цветы и коробочки из металла изготовила художник Марина Карпова из Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №100 от 05.06.2021 под заголовком «Райский уголок»