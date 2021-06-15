В Екатеринбурге пройдёт выставка уральских пионов

Выставка пионов собирает множество цветоводов со всего Среднего Урала. Фото: Павел Ворожцов

В этот четверг в Ботаническом саду УрО РАН откроется традиционная цветочная выставка «Пионы Урала». На ней будут представлены срезанные пионы редких сортов из коллекции научной оранжереи и частных собраний садоводов Свердловской области.

Выставка будет работать до воскресенья: в четверг — с 12 до 20 часов, в пятницу — с 10 до 20, в субботу — с 11 до 15. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: +7 (343) 210–29–58.

– Посетители выставки получат консультации ведущих уральских специалистов по агротехнике пионов, ассортименту их сортов и особенностям ухода в условиях уральского климата, – рассказала «ОГ» старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва. – Для садоводов эта тема очень интересная: пионы – одни из самых красивых цветов, разнообразие их формы, окраски и аромата восхищают даже далёких от цветоводства людей.

Ежегодно живую экспозицию посещают более ста жителей региона. Помимо демонстрации цветов, для уральцев пройдут лекции, мастер-классы по флористике, экскурсии по оранжерее, ретро-розарию, коллекциям лекарственных и древесных растений. В ближайшем выпуске полосы «Дом. Сад. Огород» наши корреспонденты подробно расскажут о выставке «Пионы Урала». Ранее мы уже писали о ней.