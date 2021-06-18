Ах ты тля! И как с ней бороться?

Существует несколько способов для того, чтобы вывести тлю из сада Фото: Павел Ворожцов

Если у вас в саду вдруг начали желтеть и скручиваться листья плодовых деревьев и ягод, присмотритесь к ним повнимательнее – возможно, у вас завелась листовая тля. Первая мысль – вытравить эту заразу какими-нибудь пестицидами. Но эксперты утверждают, что эффект будет кратковременным и не очень полезным для всего грунта. Поэтому лучше всего отдать предпочтение экологичным методам уничтожения этого вредителя.

Народные средства

– Надо иметь в виду, что тля размножается стремительно, высасывая соки и через слюну заражая листья ядом, который вызывает галлообразные уродливые наросты, – рассказывает журналисту «Облгазеты» доктор биологических наук старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Алексей Гилёв. – Так что с опрыскиванием растений лучше не тянуть. Если мы исключаем химию, то лучше всего бороться с тлёй с помощью мыльного раствора из простого хозяйственного мыла, а ещё лучше – добавить в него золы. Но такой раствор надо обязательно процедить, иначе золой быстро забьются шланги опрыскивателя.

Однако есть достаточно эффективные и растительные растворы. Например, луковый: нужно измельчить в одном литре воды 30–35 граммов мелких головок репчатого лука, можно добавить луковой шелухи и четыре-пять граммов мыла. Настаиваете пять часов и можно использовать.

Не менее хорош чесночный раствор: 200 граммов очищенного чеснока настаивать в одном литре воды под крышкой четыре-пять дней. На десять литров воды использовать 25 миллилитров раствора. Для приготовления табачного раствора необходимо измельчить 200 граммов сухих листьев табака и настаивать их в одном литре воды двое суток. Популярна в борьбе с тлёй и ромашка: 100 граммов сухой травы и соцветий ромашки аптечной нужно настаивать в одном литре воды 12 часов. После растворить в воде из соотношения один к трём. Даже картофель идёт в ход для уничтожения тли: для этого нужно измельчить один килограмм ботвы и три часа настаивать его в воде. Но один из самых эффективных растворов против этого вредителя — цитрусовый. 100 граммов корок любых цитрусовых нужно настаивать в одном литре воды в течение суток, и готово — больше никакой тли.

Сторонние помощники

Однако дополнительно к растворам на тлю можно воздействовать и… большим количеством фитонцидов. По словам Алексея Гилёва, стоит просто высадить под плодовыми деревьями бархатцы, кориандр, лук, чеснок, мяту, фенхель, горчицу, базилик, и злостное насекомое перестанет досаждать. Не по душе тле и такие садовые деревья, как черёмуха, липа, калина. А вот настурция, петуния, мак и бобы, наоборот, привлекают этого вредителя.

Также в борьбе с тлёй могут помочь и некоторые насекомые. Больше всего до неё охочи божьи коровки, уховёртки, наездники, жужелицы и осы. Воробьи, синицы, коноплянки тоже не брезгуют тлёй, поэтому в саду нужно обязательно вывешивать кормушки и делать скворечники.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Тли, которых в обиходе называют тля – обширное надсемейство насекомых, которое насчитывает десять семейств и около четырёх тысяч видов. Около тысячи видов тлей обитает в Европе. Некоторые из них предпочитают одно определённое растение, другие могут обитать на нескольких. У нас на Урале успешно паразитирует несколько видов тли.

Опубликовано в №108 от 19.06.2021