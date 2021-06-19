Жители Екатеринбурга начали выращивать под окнами высоток овощи и зелень

Выходцы из Азии занимаются уходом за растениями после окончания рабочего дня. Фото: Станислав Мищенко

На центральной улице микрорайона Сортировка появилось уже с десяток импровизированных огородов возле многоэтажных домов. Их жители возделывают на участках капусту, огурцы, салат и другие съедобные растения.

С приходом лета перед домом по улице Технической, 26 стали массово возникать небольшие огороды площадью в несколько соток. На земельных участках прямоугольной формы растут редис, капуста, острый перец, огурцы, баклажкинулись на придомовой территории: они тянутся от окон квартир на первом этаже в сторону тротуара и таны, лук, салат, базилик и другая зелень. Огороды расрамвайных путей. Стихийные сады никак не огорожены, поэтому рядом с растениями можно увидеть бытовой мусор, который выкидывают пешеходы — пустые бутылки, окурки, пластиковую посуду.

Как рассказал «ОГ» местный житель Сергей Иванов, садоводством в столь неблагоприятных экологических условиях занимаются граждане Китая, которые снимают квартиры в этом доме. Овощи и пряные травы они выращивают уже не первый год: китайцы регулярно пропалывают грядки, поливают растения и собирают хороший урожай. Близость к дороге их не заботит, как и то, что земля вокруг жилой застройки не подходит для возделывания сельскохозяйственных культур.

- Я не раз спрашивал у этих садоводов, не боятся ли они за своё здоровье, - отмечает Сергей Иванов. - Они всё время отвечают «нет». Мол, в магазинах продают овощи, напичканные химией, а тут они сами их выращивают без каких-либо удобрений. Мусор китайцев тоже не заботит. По их словам, в КНР мало кто обращает на это внимание, потому что экологическая обстановка там намного хуже, чем в России.

Но проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин не разделяет оптимизма выходцев из Поднебесной. Дело в том, что почвы в крупных городах буквально пропитаны соединениями тяжёлых металлов, опасных для здоровья человека. В первую очередь, свинцом и кадмием, которые попадают в землю из выхлопных газов.

- Из грунта токсичные элементы проникают в растения и далее по пищевой цепочке в человеческий организм, - поясняет Михаил Карпухин. - Вполне ясно, к чему это может привести, поэтому я бы не рекомендовал горожанам выращивать овощи в палисаднике многоэтажного дома. Лучше купить участок за городом, иначе такая экономия может выйти боком для здоровья.

Стоит отметить, что подобные огороды не редкость для Екатеринбурга. Их можно встретить не только вдоль многоэтажек на Технической, в том числе у домов номер 31 и 22/1, но и в других микрорайонах города. Например, в прошлом году недалеко от остановки «Пионерская» владельцы кафе засадили пустырь рядом с Трамвайным переулком, 13 б картошкой. Видимо, их тоже не смутило опасное соседство.

Между тем С юридической точки зрения огороды под окнами многоэтажек не запрещены. Но для их обустройства по Жилищному кодексу РФ необходимо согласие большинства жильцов многоквартирного дома, которым на праве общей долевой собственности принадлежит земельный участок под высоткой. Если общее собрание собственников помещений не принимало решения использовать участок в качестве огорода, то инициативному садоводу может грозить штраф. – В КоАП РФ предусмотрена отдельная статья за самовольное занятие земельного участка целиком или частично при отсутствии прав на него, – объяснил «ОГ» юрист Александр Назаренко. – Если кадастровая стоимость участка определена, то гражданина ждёт штраф до 5 000 рублей, если же нет – от 5 000 до 10 000 рублей. Но я не встречал в своей практике случаев, чтобы полиция в Екатеринбурге выписывала кому-нибудь штрафы за самовольный захват земли под огороды.

Опубликовано в №108 от 19.06.2021