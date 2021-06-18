Пенсионер вырастил на крыше гаража ранний урожай картофеля

Пока примеру пенсионера разбить огород на крыше в саду никто не последовал Фото: Алексей Кунилов

Садовод из Екатеринбурга Павел Михряков уже более десяти лет выращивает картофель на крыше гаража, который находится у него в саду. В этом году он усовершенствовал свою технологию земледелия на крыше. Нововведение сулит неплохой результат: часть его картошки уже отцвела – и это в середине июня, на две-три недели раньше срока! Остальная продолжает активно цвести. Это значит, что через пару недель семья сможет лакомиться первым урожаем картофеля, что не может не радовать при нынешних-то ценах на клубни в магазинах.

Выкроил место для огорода

Старые садовые товарищества, расположенные близ Екатеринбурга, обилием земли не славятся. Вот и в саду пенсионеров Павла Яковлевича и Алевтины Михайловны Михряковых всего 7 соток. На этой земле стоят дом, теплица, гараж, раскинулся маленький пруд. Остальную территорию занимают плодовые деревья, ягодники, цветы, виноград, овощи. Так что под картошку места совсем нет. Одно время выращивали картофель на пустыре под высоковольтной линией. Но там она поспевала в сентябре. И вот уже более 10 лет Павел Михряков высаживает ранние сорта картофеля на крышу гаража.

-Я решил, что было бы полезно таким образом увеличить площадь произрастания культур в саду, – рассказывает о своём начинании пенсионер.

Кроме этого в пользу использования крыши под огород было и то обстоятельство, что картофелю и овощам в апреле-мае на высоте не так холодно, как их собратьям, растущим в грунте. Почва на Урале прогревается долго, и это сдерживает развитие растений. А на крыше такого нет: внизу, в гараже, имеется воздушная подушка, которая препятствует как проникновению холода, так и излишнего тепла к корням растений.

Конечно, устройство огорода на крыше потребовало немало сил. Нужно было натаскать туда в вёдрах торф и землю, смешать их с опилками, пролить органикой, удобрениями. А до этого приспособить для огорода саму крышу.

-На балки вплотную друг к другу уложил доски, их закрыл толстым железом от старого металлического гаража, их раньше варили из толстенного железа. Затем сверху в несколько слоёв настелил рубероид, – рассказывает пенсионер.

По бокам огорода на крыше устроены бортики. Они препятствуют сползанию с крыши земли, а заодно защищают молодые растения от ветра. В жаркое время приходится протягивает с участка шланг и поливать картошку – без этого нельзя. Глубина почвы на крыше небольшая, всего полметра, она быстро пересыхает, поэтому полив необходим. В этом жарком сезоне Павел Михряков поливал свой огород на крыше уже пять раз.

Картофельная рассада

Поначалу на крыше выращивал лук и картошку обычным способом. А вот последние несколько лет ради получения раннего урожая освоил технологию выращивания картофеля через рассаду.

-В середине апреля беру ящики, насыпаю туда земли и высаживаю семенные клубни. Держу ящики на мансарде в садовом домике, в это время мы уже перебираемся в сад, и я слежу, чтобы рассаду не прихватило ночными заморозками, укрываю, – делится опытом наш собеседник.

Пересадку в огород картофельная рассада, по словам Павла Михрякова, переносит легко.

-Высаживаю в начале мая, в это время на крыше уже тепло и земля там неплохо прогрета, – говорит он.

Кстати, одно из достоинств огорода на крыше – он меньше затеняется другими строениями и деревьями. А значит, и лучше прогревается солнцем. Рассада помогла получать урожай значительно раньше, чем бы он появился при высаживании просто клубней с ростками. Но нет предела совершенству, и наш садовод решил в этом году опробовать технологию, применяемую в Чехии, и о которой узнал из Интернета.

Чешская технология по-уральски

Суть новшества в том, что семенные клубни весной высаживают в траншеи глубиной 20–25 сантиметров и присыпают землёй.

-Когда образуются всходы, ждут появления на их стволах отбелённых боковых побегов – столонов. На них-то и формируется урожай клубней. Как появились побеги – присыпаем их землёй. И так три раза, пока дно траншеи не сравняется с поверхностью почвы, так я искусственно увеличиваю количество столонов, – поясняет Павел Яковлевич.

Плюс от этой технологии в том, что обилие столонов способствует образованию большего количества клубней, а значит, и повышению урожая. Но перенести этот метод на нашу почву без изменений было бы опрометчивым шагом. Опять же по причине сильного промерзания земли зимой и долгого её оттаивания. Да, в начале мая льда в почве на глубине 20 сантиметров мы не найдём, но её температура ещё долго будет оставаться близкой к нулю, что очень не комфортно для растений, это затормозит их развитие, будет способствовать появлению болезней. Другое дело крыша – там же нет холода, идущего от земли.

Но в своём усовершенствовании этой технологии уральский пенсионер пошёл ещё дальше: стал высаживать в траншеи, выкопанные на крыше, не клубни, а картофельную рассаду, которую уже наловчился выращивать. Одну половину крыши засадил картошкой просто выращенной из рассады, другую – тоже рассадой, но в траншеи по чешской усовершенствованной технологии.

-Мне важен результат: хочу сравнить, будет ли разница? – объясняет свои опыты Павел Михряков.

И разница уже заметна: именно картошка, высаженная в траншее уже отцвела. Значит, и раньше созреет. То ли ещё будет, когда придёт время сравнивать урожай.

Конечно, кто-то посмеётся над таким огородом на крыше. Мол, стоит ли это трудов? Труды для ведения его действительно требуются немалые. Например, Павлу Яковлевичу в его 80 лет уже трудновато затаскивать на крышу гаража ту же рассаду в ящиках. Но интерес к огородным опытам пересиливает, и он пока не собирается забрасывать свой необычный огородик.

КСТАТИ В процессе возделывания картофеля на крыше открылись любопытные обстоятельства: клубни там не поражаются проволочником, его здесь просто нет. Вдобавок растения меньше страдают от фитофторы. Как следствие – не требуется химических обработок.

Павел Михряков: » По внешнему виду растения на крыше выглядят более здоровыми, чем растущие на земле» Фото: Алексей Кунилов

Вот так, на ощупь отбирая в земле более крупные клубни, здесь скоро начнут собирать первый урожай Фото: Алексей Кунилов

На крыше сейчас уже вовсю цветёт картофель Фото: Алексей Кунилов

В свои 80 лет пенсионеру всё труднее забираться на свой огород. Но бросать его он не намерен Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №108 от 19.06.2021