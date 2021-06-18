Три сорта лучших пионов для Среднего Урала

Благоухающий аромат пионов привлёк на выставку не только опытных садоводов, но и простых посетителей Ботанического сада Фото: Галина Соловьёва

В Ботаническом саду УрО РАН в Екатеринбурге в третий раз прошла выставка «Пионы Урала». На мероприятии было представлено около 120 редких сортов этого душистого цветка: одни из них выращены в научной оранжерее, другие – шестью частными свердловскими коллекционерами.

Для посетителей выставки устроили мастер-классы по выращиванию пионов, опытные садоводы смогли обменяться советами и опытом по выращиванию этого растения, выбрать новые сорта цветов для своей коллекции и просто насладиться благоухающим ароматом и красотой пионов.

– Наша главная цель – познакомить людей с разнообразием пионов, – говорит одна из организаторов выставки, ведущий инженер участка декоративных многолетников Ботанического сада УрО РАН Наталья Неуймина. – Всего в мире насчитывается около 5 000 сортов пионов. У нас представлены махровые и полумахровые сорта, шаровидные, розовидные, в форме лотоса, японские, американские, голландские. Все эти цветы могут расти на Среднем Урале. При этом у каждого человека получается по-разному вырастить одни и те же пионы из-за климатических особенностей и ухода.

О правилах выращивания разных пионов «Облгазета» рассказывала в материале с прошлой выставки, которая была два года назад. В этот раз мы узнали о трёх самых необычных сортах этого короля цветов, которые можно было бы порекомендовать для выращивания на Среднем Урале.

Российская «Варенька»

Сегодня отечественные сорта пионов находятся на пике популярности среди уральских садоводов, хотя большинство из них известны давно. Так, пион «Варенька» появился в СССР ещё в 50-х годах прошлого века и до сих пор считается лидером среди сортов розового цвета.

– Соцветия «Вареньки» очень махровые компактные однотонные ярко-розового цвета, – отмечает сотрудник Ботанического сада УрО РАН кандидат биологических наук Елена Шарова. – Соцветия шаровидные, вытянутые вверх, в диаметре могут быть до 18 сантиметров. При этом в уходе этот сорт ничем не отличается от других травянистых растений.

«Варенька» зацветает в июне, обладает лёгким ароматом, напоминающим цвет липы. Сам куст компактный, высотой до 80 сантиметров.

Японская «Бартзелла»

Ито-гибрид «Бартзелла» обладает редким для этой культуры цветом бутонов – жёлтым, при этом со временем лепестки светлеют. Цветки распускаются диаметром 10–20 сантиметров, их красоту можно наблюдать в течение всего июня. Кстати, ито-гибриды, созданные путём скрещивания древовидных и травянистых пионов, первыми стали создавать японские селекционеры.

– «Бартзелла» содержит в себе признаки травянистых и древовидных сортов, поэтому его возделывают в нашем уральском климате, – отмечает Наталья Неуймина. – Ито-гибриды очень устойчивы и вырастают большими кустами. Они не любят, когда их пересаживают, поэтому пересадку надо делать не чаще одного раза в пять лет. На одном месте растут до полувека! «Бартзелла» может зимовать без укрытия. Однако, в отличие от травянистых пионов, у этого сорта осенью нужно срезать только цветоносы, оставляя листья, чтобы растение набрало силу к зимовке.

Американский «Олд Фейтфул»

Махровый пион цвета бордо с ярко жёлтым пучком тычинок в сердцевине. Этот травянистый розовидный пион зацветает в поздние сроки, обладает шикарными пышными соцветиями в две ладошки диаметром и нежным ароматом. Куст слабо облиственный, достигает в высоту до метра.

«Олд Фейтфул» – гибрид, который был выведен ещё в 1964 году в Америке. Он неприхотлив в уходе, но требует много солнца и пространства: через три года куст значительно разрастается. По словам Елены Шаровой, чтобы соцветия пиона были крупные, необходимо постоянно поливать и срезать боковые бутоны, чтобы основные соцветия пошли в рост.

Пион «Олд Фейтфул» в 1997 году был признан цветком будущего и получил золотую медаль Фото: Галина Соловьёва

В выставке участвовали пионы шести уральских коллекционеров Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

По словам коллекционера пионов Араиды Кирчегиной, некоторые пионы обладают специфическим запахом, например, тухлой рыбы Фото: Галина Соловьёва

«Бартзелла» – один из самых неприхотливых ито-гибридов среди пионов Фото: Галина Соловьёва

Пион «Варенька» спустя 60 лет продолжает пользоваться большой популярностью Фото: Галина Соловьёва

Пион «Цитерия» обладает привлекательным насыщенно-розовым цветом и долго стоит в обрезанном виде Фото: Галина Соловьёва

Опубликовано в №108 от 19.06.2021