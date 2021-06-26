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26 июня 2021, 12:16

Лунный календарь садовода: собираем семена

  Дарья Чурсина
Семена в ложке

Семена садовой земляники настолько маленькие, что мы даже не замечаем, как съедаем их вместе с ягодой. Фото: Александр Зайцев

Конец июня и начало июля – время активного цветения в саду и сбора урожая. Однако важно продолжать ухаживать за своим участком – рассказываем, чем и когда лучше заняться на своём огороде в последние дни июня и в первые числа июля.

  • 26 июня займитесь обрезкой, прищипкой, а также прикорневой подкормкой растений.
  • 27 июня – убираем урожай на долгое хранение, опрыскиваем огород от вредителей, чистим грядки от сорняков.
  • 28 июня рекомендуется обрезать усы у земляники, срезать цветы, выкопать луковицы и клубни для хранения. Полив лучше перенести на другой день.
  • 29 июня садим паслёновые, тыквенные и овощные садовые культуры. Уделите время прореживаю грядок.
  • 30 июня будет полезно высадить рассаду, заготовить лекарственные растения и компост.
  • 1 июля уделите время вспашке, рыхлению и окучиванию земли. Стоит собрать корнеплоды и лекарственные растения. Прищипку и пикирование лучше отложить на другой день.
  • 2 июля – собираем семена, также возможна посадка базилика, капусты, петрушки или редиса. Полив возможен, но не очень обильный.
  • Опубликовано в №113 от 26.06.2021 

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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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