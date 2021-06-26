Лунный календарь садовода: собираем семена

Семена садовой земляники настолько маленькие, что мы даже не замечаем, как съедаем их вместе с ягодой. Фото: Александр Зайцев

Конец июня и начало июля – время активного цветения в саду и сбора урожая. Однако важно продолжать ухаживать за своим участком – рассказываем, чем и когда лучше заняться на своём огороде в последние дни июня и в первые числа июля.

26 июня займитесь обрезкой, прищипкой, а также прикорневой подкормкой растений.

займитесь обрезкой, прищипкой, а также прикорневой подкормкой растений. 27 июня – убираем урожай на долгое хранение, опрыскиваем огород от вредителей, чистим грядки от сорняков.

– убираем урожай на долгое хранение, опрыскиваем огород от вредителей, чистим грядки от сорняков. 28 июня рекомендуется обрезать усы у земляники, срезать цветы, выкопать луковицы и клубни для хранения. Полив лучше перенести на другой день.

рекомендуется обрезать усы у земляники, срезать цветы, выкопать луковицы и клубни для хранения. Полив лучше перенести на другой день. 29 июня садим паслёновые, тыквенные и овощные садовые культуры. Уделите время прореживаю грядок.

садим паслёновые, тыквенные и овощные садовые культуры. Уделите время прореживаю грядок. 30 июня будет полезно высадить рассаду, заготовить лекарственные растения и компост.

будет полезно высадить рассаду, заготовить лекарственные растения и компост. 1 июля уделите время вспашке, рыхлению и окучиванию земли. Стоит собрать корнеплоды и лекарственные растения. Прищипку и пикирование лучше отложить на другой день.

уделите время вспашке, рыхлению и окучиванию земли. Стоит собрать корнеплоды и лекарственные растения. Прищипку и пикирование лучше отложить на другой день. 2 июля – собираем семена, также возможна посадка базилика, капусты, петрушки или редиса. Полив возможен, но не очень обильный.

Опубликовано в №113 от 26.06.2021