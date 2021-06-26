Лунный календарь садовода: собираем семена

Конец июня и начало июля – время активного цветения в саду и сбора урожая. Однако важно продолжать ухаживать за своим участком – рассказываем, чем и когда лучше заняться на своём огороде в последние дни июня и в первые числа июля.
- 26 июня займитесь обрезкой, прищипкой, а также прикорневой подкормкой растений.
- 27 июня – убираем урожай на долгое хранение, опрыскиваем огород от вредителей, чистим грядки от сорняков.
- 28 июня рекомендуется обрезать усы у земляники, срезать цветы, выкопать луковицы и клубни для хранения. Полив лучше перенести на другой день.
- 29 июня садим паслёновые, тыквенные и овощные садовые культуры. Уделите время прореживаю грядок.
- 30 июня будет полезно высадить рассаду, заготовить лекарственные растения и компост.
- 1 июля уделите время вспашке, рыхлению и окучиванию земли. Стоит собрать корнеплоды и лекарственные растения. Прищипку и пикирование лучше отложить на другой день.
- 2 июля – собираем семена, также возможна посадка базилика, капусты, петрушки или редиса. Полив возможен, но не очень обильный.
- Опубликовано в №113 от 26.06.2021
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