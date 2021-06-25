Как навсегда прогнать дроздов с садового участка?

Дрозды – напасть для садоводов, но отстреливать этих птиц нельзя. Фото: Павел Ворожцов

Надоедливые дрозды – проблема многих уральских садоводов. В редакцию «Облгазеты» поступил очередной вопрос от читателя, как выгнать этих наглых пернатых с садового участка.

– Вся земляника и жимолость пострадали от этих дроздов, – возмущается читатель «Облгазеты» из Екатеринбурга Олег Жеглов. – При этом они не просто съедают ягоды, но и отрывают недозревшие плоды и загрязняют участок своим помётом. Как с ними бороться? Можно ли, например, отстреливать этих птиц?

Дрозд-рябинник – самая обычная местная птица, которая частично остаётся у нас зимовать и устраивает гнездовье в лесах, парках. По словам заведующей научно-просветительским отделом Екатеринбургского зоопаркаАнны Постоваловой, птенцы дроздов как раз выводятся летом, поэтому и получается такое скопление птиц во время дачного сезона. Однако сделать что-то с ними трудно.

– Любые популярные средства отпугивания, такие как блестящие, шумящие чучела, работают недолго, – говорит Анна Постовалова. – Птицы привыкают к тому, что новый предмет не представляет для них угрозы, и возвращаются на огород. В старые времена около пугала стоял человек с ружьём и убивал одного из дроздов. Тогда птицы понимали, что от пугала исходит опасность, и улетали. Но сейчас такие способы недопустимы из гуманных соображений.

Впрочем, такая борьба с дроздами недопустима не только поэтому. Человека, стреляющего в птиц на садовом участке, могут оштрафовать по статье 20.13 Кодекса административных правонарушений РФ, которая запрещает стрельбу из оружия в неотведённых для этого местах. В этом случае человеку грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей, конфискация оружия и патронов, а также лишение права на приобретение и ношение оружия на срок от полутора до трёх лет. Или же стрелявшему могут предъявить обвинение в мелком хулиганстве по соответствующей статье 20.1 этого же кодекса. Здесь нарушителю грозит штраф от 500 до 1 000 рублей и административный арест на срок до 15 суток.

Так что лучше выгонять дроздов с садового участка иначе. Например, в аэропортах заводят птицу-хищника, которая ловит других птиц. Этот способ приравнивается к охоте и недоступен для простых садоводов, однако похожий метод использует член правления садового некоммерческого товарищества «Вагонник»Наталья Царегородцева, выпуская на огород кота.

– Дрозды в основном промышляют в четыре часа утра. Тогда я и выпускаю своего котика, который прекрасно отпугивает этих наглых птиц и прогоняет их, – комментирует Наталья Царегородцева. – Также спасением от дроздов является мелкая сетка. Сейчас может быть сыро, и если использовать укрывной материал, то ягоды могут загнить, а сетка хорошо проветривается. Дрозды залезают под укрывной материал с краешку и могут склевать все ягоды, так что важно следить, чтобы не было никаких просветов между сеткой и землей.

Опубликовано в №113 от 26.06.2021