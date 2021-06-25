Микс из салата и георгинов: екатеринбургская художница находит вдохновение для творчества, работая в саду

Древесные или мускусные утки родом из Америки. Фото: Галина Соловьёва

В гости в свой загородный дом Маргарита Чинцова везла нас, журналистов «Облгазеты», на своей небольшой, похожей на жука, жёлтой машине. По дороге не раз предупреждала, чтобы не ждали ничего особенного: мол, у неё обычный сад, никаких изысков. Но, как оказалось, хозяйка участка поскромничала.

Совместить веник со скрипкой

По пути из Екатеринбурга в Берёзовский Маргарита Чинцова рассказывала о своей преподавательской работе в двух вузах — Уральском федеральном университете и Уральском государственном архитектурно-художественном университете, о том, как обучает студентов живописи, дизайну и… жизни. В частности, объясняя нам секреты успеха или неуспеха дизайнерских работ – логотипов и фирменных стилей, – Маргарита Чинцова выразилась образно: «Некоторые пытаются соединить веник со скрипкой…» Но на мой вопрос: «А что, разве нельзя?», подумав, ответила: «Можно, если сделать это грамотно».

Наш диалог получил богатый иллюстративный материал, когда мы прибыли на место. В своём саду Маргарите Чинцовой удалось соединить, казалось бы, несовместимое. На шести сотках, помимо строений, разместились грядки с картошкой, морковкой, луком, клубникой, небольшой яблоневый сад, кусты смородины и крыжовника, теплица и тут же в отжившем свой век баке — микс из салата и георгинов, в другой ёмкости цветут будущие кабачки, а по соседству — короб с тыквами. Рука художника и дизайнера чувствуется во всём. Цветов немного, но они повсюду: возле ягодных кустов, в тени плодовых деревьев, в лейках, кашпо, вёдрах. Грядка с клубникой укрыта сеткой цвета индиго – защита от вездесущих дроздов. По словам Маргариты, как только произошло опыление цветков, кустики можно сразу укрывать. Созреванию ягод сетка не мешает.

А ещё здесь нашлось место для клетки, где обитает разная живность: кролик, петух с курочками и забавные жёлто-зелёные утята. Последние – иностранки.

– Свежие яйца, овощи с грядки, зелень без химикатов, – перечисляет преимущества огородничества Маргарита Чинцова. – Если покупать в магазине, то непонятно, что едим, а тут уверены.

– Со всем сами справляетесь?

– Гастарбайтеров не держим. А ребята эти, – говорит Маргарита, беря в руки утёнка, – особых хлопот не доставляют. Надо только зайти к ним раз в день, положить корм, налить воды и не мешать.

Притяжение земли

Маргарита и её супруг Андрей Чинцов — горожане. Но нашли они друг друга, что называется, на грядке.

– Студентов нашего художественного и его музыкального училища вывозили на прополку в совхоз, там, в трудовом лагере, и познакомились, – рассказывает Маргарита. – Но в детстве и юности я даже представить не могла, что когда-нибудь полюблю копаться на грядках. Правда, у Андрея бабушка жила в деревне, а у моих родителей был участок в коллективном саду, но ездила я туда как на барщину, только чтобы приятное маме с папой сделать. Но, видимо, какие-то семена тогда были брошены, взошли, и я увлеклась.

Однажды знакомый сообщил, что по соседству с ним продаётся участок в садоводческом товариществе на окраине Берёзовского, и Чинцовы поехали его смотреть.

– Оказалось, что это дача мамы Владимира Бегунова, гитариста и автора песен группы «Чайф», – рассказывает Маргарита. – Небольшой домик, очень разумно посаженные деревья, растения. Свежий воздух, соловьи поют, а дрозды, известные имитаторы, им подражают. Увидели мы всё это и купили.

Для жилья построили новый дом – без затей, но просторный, а старый приспособили для хозяйственных нужд. Когда его обследовали, Маргарита слазила на чердак и нашла там старый сундук, полный подзоров и наволочек с кружевами, вышитых полотенец и ковриков… Это богатство, как позже выяснилось, осталось от бабушки Оли, которая жила тут ещё до Бегуновых. Теперь в доме Чинцовых есть комнатка-музей, где стоит старинная кровать, покрытая по старинной моде, на стене прибита полочка с чугунными утюгами и прочим нехитрым антиквариатом.

«Я – текстильщица»

Маргарита Чинцова окончила сначала Самарское художественное училище, потом Московский текстильный университет и курсы ландшафтного дизайна, когда обзавелась садом. В университете училась у известного модельера Славы Зайцева и диплом защищала в его Доме моды. «Текстильщицей» она себя называет и по второму образованию, и потому, что освоила батик — роспись по ткани. На крепдешине она рисует не только цветы, но и жанровые сценки, пейзажи.

– Поскольку я «играющий тренер», преподаю в вузах и в студии «Полосатый кот», считаю необходимым рисовать, стоять у мольберта, участвовать в выставках, – говорит художница.

Выставки её работ проходили в Сербии и Болгарии, в Армении и Израиле, Франции и Беларуси, в Чехии и Турции, в Германии и Финляндии. В поездках она напитывается новыми впечатлениями. И всё же, как ни хорош Париж, Екатеринбург и дача под Берёзовским для Маргариты Чинцовой роднее.

На шести сотках нашлось место даже для детской площадки Фото: Галина Соловьёва

Картины Маргариты Чинцовой на крепдешине. Слева – «Только ты», справа – «Подружки» Фото: Галина Соловьёва

Такую сетку используют в швейном производстве, а Маргарита Чинцова укрывает ею грядки от любых птиц Фото: Галина Соловьёва

Камни, травы, цветы и глина – материалы, из которых создаётся красота Фото: Галина Соловьёва

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«Прогулка с тенью» навеяна Венецией Фото: Галина Соловьёва