Уничтожаем вредителей в саду… табачной пылью

Садовые вредители не дремлют. Фото: Алексей Кунилов

Начало июля – время, когда крестоцветная мошка, капустная муха, слизни, тля, гусеницы и другие насекомые-вредители появляются и активно хозяйничают на огороде вместо настоящего владельца участка. Конечно, если их вовремя не остановить, а это можно сделать, приготовив раствор или отвар из табачной пыли, не прибегая ни к какой химии.

Раствор из табачной пыли – одно из лучших средств борьбы с разными вредителями, проверенное временем и многими садоводами. Надо только соблюсти несколько нехитрых правил при приготовлении этого раствора.

– Табачную пыль можно сделать и самому, но это довольно хлопотно, так что лучше купить готовую, – делится собственным опытом садовод с многолетним стажем Фёдор Карлов из Екатеринбурга. – Пыль нужно смешать с золой, известью, содой – чтобы она лучше прилипала к листьям. На 10 литров воды нужно 500 граммов этой смеси, всё соединяем и настаиваем двое-трое суток, помешивая. После раствор нужно процедить, лучше через мелкое сито.

Можно приготовить и отвар из табачной пыли – некоторые садоводы считают, что он ещё более эффективен. На два литра воды нужно добавить 50 граммов смеси табачной пыли с золой, содой и известью, поставить это всё на слабый огонь, кипятить два часа. После этого дать вареву сутки настояться, и опять же процедить.

– Главное – опрыскивать растения в сухую погоду, так что старайтесь проводить эту процедуру с тем расчётом, чтобы два-три дня после не было дождей, – предупреждает Фёдор Карлов. – Особенно тщательно нужно обрабатывать всякие трещинки в коре, где прячутся и откладывают яйца вредные насекомые.

Однако есть ещё один способ использования табачной пыли в эффективной борьбе с вредителями – окуривание. Для этого можно приобрести специальные таблетки или шашки. Лучше всего класть их на угли в мангал, или взять старое ведро, разжечь в нём щепки, а сверху насыпать пыль. Ещё один плюс: окуривание не по душе и грызунам – после него они уходят.

Окуривать надо часа полтора-два, используя перчатки, маску или респиратор. Но важно помнить, что обрабатывать растения таким способом можно только как минимум за две недели до цветения и столько же выждать после него.

Опубликовано в №118 от 03.07.2021