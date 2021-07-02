Розы под балконом: с какими трудностями сталкиваются цветоводы при благоустройстве палисадников у многоэтажек?

Вид с балкона Людмилы Потаповой (на фото) на её большой цветник. Фото: Галина Соловьёва

Почти в каждом дворе многоэтажного дома летом можно любоваться клумбами с самыми разнообразными цветами. И нередко придомовую территорию облагораживает вовсе не управляющая компания, а инициативные жильцы. Журналист «Облгазеты» пообщался с парочкой таких цветоводов.

От крапивы – к астрам

Жительница Екатеринбурга Елена Путинцева никогда не увлекалась садоводством, поэтому её желание посадить цветы возле подъезда пять лет назад стало действительно неожиданным.

– Мне захотелось самой вырастить цветы для букета к 1 сентября для своего старшего сына, который в тот год пошёл во второй класс, – вспоминает Елена Путинцева. – Я купила семена астры, посадила маленькую клумбочку возле подъезда, и меня это увлекло.

На следующий год молодой цветовод решилась совершить ещё больший подвиг: выбрала 12-метровый участок вдоль двух балконов, поборола заросли крапивы и сама вспахала его лопатой. Чтобы улучшить качество почвы, Елена использовала немного торфа, который привезла управляющая компания для обустройства клумб во дворе. Сначала засадила свой участок только однолетними цветами: бархатцами, астрами, цинниями. А вдохновение для работы Елена получала от пожилой соседки, которая устроила палисадник на другой стороне дома.

– Эта бабушка уже много лет выращивает шикарную клумбу под окнами, – рассказывает Елена Путинцева. – Я всегда смотрела на неё и думала: «Как много может сделать один человек!» А когда эта пенсионерка увидела, что я всерьёз занялась цветами, то стала делиться опытом и растениями. Постепенно у нас образовался взаимовыгодный обмен: я ей отдаю рассаду однолетних цветов, а она мне – многолетних.

В этом году на клумбах Елены Путинцевой растут как однолетние бархатцы и двулетние мальвы, так и многолетние нивяник, пиретрум, лилии, дельфиниум. А ещё женщина взяла под своё «крыло» другой участок возле многоэтажки, где живёт её мама.

Секрет розового куста

Сегодня трудно представить, что под окнами пятиэтажного дома в Екатеринбурге, где живёт Людмила Потапова, когда-то был бурьян. Но вот уже пятое лето подряд здесь цветут и пахнут лилии, ирисы, тюльпаны, пионы, георгины, декоративный лук, герань, дицентра, флоксы, примула, японский гладиолус, хризантемы и бархатцы. А в центре этого участка возвышаются короли палисадника – розы.

– Я никогда не занималась садоводством, только родственникам иногда помогала на даче, но мне всегда нравились цветы, – улыбается Людмила Николаевна. – Сейчас у меня более 40 видов разных цветов. В основном сажу многолетние, однолетки рассаживаю по краям клумб.

В первый год Людмила Потапова решила освоить только половину участка возле её подъезда – пришлось побороть лопухи и самостоятельно перекопать землю. Но почва всё равно не очень годилась для посадок. Управляющая компания дома отказалась предоставить грунт для благого дела, но помог местный депутат, который и землю, и работников нашёл.

– Вначале половины участка мне хватало, – говорит Людмила Потапова. – Много цветов возила от знакомых, иногда люди сами приносили цветы в горшочках. Когда освоилась, почувствовала, что места уже не хватает, – решилась на вторую половину участка, которую вспахал житель из соседнего подъезда.

Уже три года Людмила Николаевна выращивает розы. В этом году у неё зацвели плетистая красная и кустовые красные, оранжевые и жёлтые розы.

– Главное – своевременно подкармливать розы, – делится секретами успешного выращивания роз на Среднем Урале наша собеседница. – Весной и летом перед бутонизацией и осенью я использую минеральное удобрение. Розы очень любит тля, поэтому я ещё весной опрыскиваю молодые побеги специальными растворами от этого вредителя. Когда розочки отцветут, обязательно убираю бутоны. Если лето тёплое, то можно снизу по стеблю отсчитать пять листочков и на этом уровне обрезать цветок, тогда роза может снова зацвести. Осенью тоже делаю подрезку: стебли кустовых роз срезаю под корень, потому что весной у них появятся новые побеги. А у плетистой розы надо веточки сохранить, потому что на следующий год они дадут новые побеги.

Также для плетистой розы цветовод советует выбрать хорошую шпалеру, чтобы цветку было удобно тянуться вверх. На зиму розы необходимо тщательно укрывать. Людмила Потапова использует для этого еловые ветви, далее кладёт на растения обычный ковёр и сверху застилает его полиэтиленом. Весной у роз нужно обязательно удалять потемневшие ветви.

Людмила Потапова начала выращивать розы три года назад, сейчас они стали главным украшением её палисадника. Фото: Галина Соловьёва

Украсть Ваньку

И Елена Путинцева, и Людмила Потапова почти каждый день работают в своих цветниках. Жильцы многоэтажек любуются цветами, радуются красоте под окнами и благодарят за такой труд. Но находятся и редкие «доброжелатели», готовые словом или делом насолить садоводам. Например, несколько лет соседи Людмилы Потаповой высказывали недовольство, когда видели, что цветовод поливает цветы общественной холодной водой, а то и отсоединяли шланг для полива. В конце концов Людмила Николаевна заплатила слесарю, который вывел специальный кран из подвала и сделал отдельный шланг.

Неприятности бывают и весной, когда на участке оказываются горы окурков, накиданные за прошедшую зиму. А летом дворники могут не заметить цветок и скосить его вместе с газоном, что не раз было с мальвой Елены Путинцевой.

Ещё одна опасность для цветника на придомовой территории – вандалы и садоводы-воры. Так, у Елены периодически пропадают с участка красивые растения – их выкапывают прямо с корнями. А у Людмилы Потаповой такой случай был всего раз за пять лет. Соседка подарила цветоводу корзину с распустившимся цветком Ванькой мокрым (бальзамином). Но уже через пару дней растение пропало: под покровом ночи в ливень кто-то утащил корзинку с Ванькой, прихватив и тазик, в котором тот стоял.

Однако такие трудности не останавливают садоводов продолжать украшать придомовую территорию. Тем более, что их пример часто вдохновляет и других заняться цветами. Так, недавно соседка Елены Путинцевой подхватила инициативу и начала облагораживать ближайший участок, так что красоты появится вскоре ещё больше.

КОММЕНТАРИЙ Дмитрий ЗИННУРОВ, юрист Государственного юридического бюро по Свердловской области: – Придомовая территория является долевой собственностью всех жильцов этого многоквартирного дома. На общем собрании они могут решить, как благоустраивать этот земельный участок. Высказаться против решения собрания может любой человек, обжаловать его, но суд встанет на сторону этого гражданина только в том случае, если его права были нарушены.

Цветник Елены Путинцевой растянулся на участке под двумя балконами. Фото: Из личного архива Елены Путинцевой

По словам Елены Путинцевой, стиль её палисадника – смешанный: здесь нет чётких клумб, а многолетние цветы соседствуют с однолетними. Фото: Из личного архива Елены Путинцевой

Опубликовано в №118 от 03.07.2021 под заголовком «Розы под балконом»