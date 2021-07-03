Лунный календарь садовода: повторно высаживаем вьющиеся растения

В июле можно повторно высадить некоторые культуры. Фото: Алексей Кунилов

Судя по прогнозам синоптиков, жара на Среднем Урале отступает, и следующие дни обещают быть более прохладными и дождливыми. Рассказываем, каким работам на своём садово-огородном участке лучше всего посвятить время в ближайшую неделю июля.

3 июля проведите санитарную обрезку кустарников и деревьев, займитесь прищипкой растений и обрызгайте садово-огородные культуры от вредителей при отсутствии дождя.

проведите санитарную обрезку кустарников и деревьев, займитесь прищипкой растений и обрызгайте садово-огородные культуры от вредителей при отсутствии дождя. 4 июля можно прорыхлить землю вокруг растений, не задевая корни, срезать цветы и заготовить компост. Пересадку лучше отложить на другой день.

можно прорыхлить землю вокруг растений, не задевая корни, срезать цветы и заготовить компост. Пересадку лучше отложить на другой день. 5 июля займитесь покосом травы, стрижкой газона и органической подкормкой садовых растений. Рекомендуется сушка плодов и благоустройство сада, выкопка цветочных луковиц и клубней на долгое хранение.

займитесь покосом травы, стрижкой газона и органической подкормкой садовых растений. Рекомендуется сушка плодов и благоустройство сада, выкопка цветочных луковиц и клубней на долгое хранение. 6–7 июля повторно посадите вьющиеся растения, если предыдущие у вас не прижились, удалите усы и поросль у земляники, проредите всходы.

повторно посадите вьющиеся растения, если предыдущие у вас не прижились, удалите усы и поросль у земляники, проредите всходы. 8 июля добавьте удобрения в почву, не рекомендуется обильный полив. Можно повторно высадить фасоль и горох, мяту и петрушку.

добавьте удобрения в почву, не рекомендуется обильный полив. Можно повторно высадить фасоль и горох, мяту и петрушку. 9 июля можно замочить семена при необходимости, заняться пересадкой растений и удобрить их компостом.

Опубликовано в №118 от 03.07.2021 под заголовком «Повторно высаживаем вьющиеся растения»