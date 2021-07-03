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3 июля 2021, 06:15

Лунный календарь садовода: повторно высаживаем вьющиеся растения

  Дарья Чурсина
садовая тема

В июле можно повторно высадить некоторые культуры. Фото: Алексей Кунилов

Судя по прогнозам синоптиков, жара на Среднем Урале отступает, и следующие дни обещают быть более прохладными и дождливыми. Рассказываем, каким работам на своём садово-огородном участке лучше всего посвятить время в ближайшую неделю июля.

  • 3 июля проведите санитарную обрезку кустарников и деревьев, займитесь прищипкой растений и обрызгайте садово-огородные культуры от вредителей при отсутствии дождя.
  • 4 июля можно прорыхлить землю вокруг растений, не задевая корни, срезать цветы и заготовить компост. Пересадку лучше отложить на другой день.
  • 5 июля займитесь покосом травы, стрижкой газона и органической подкормкой садовых растений. Рекомендуется сушка плодов и благоустройство сада, выкопка цветочных луковиц и клубней на долгое хранение.
  • 6–7 июля повторно посадите вьющиеся растения, если предыдущие у вас не прижились, удалите усы и поросль у земляники, проредите всходы.
  • 8 июля добавьте удобрения в почву, не рекомендуется обильный полив. Можно повторно высадить фасоль и горох, мяту и петрушку.
  • 9 июля можно замочить семена при необходимости, заняться пересадкой растений и удобрить их компостом.
  • Опубликовано в №118 от 03.07.2021 под заголовком «Повторно высаживаем вьющиеся растения»

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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