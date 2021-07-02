Почему желтеет лук?

Есть три основных причины пожелтения лука. Фото: Алексей Кунилов

Пожелтение лука до момента его созревания – признак того, что в развитии растения произошёл сбой. В этом году с такой проблемой столкнулись многие уральские садоводы. Журналистка «Облгазеты» узнала, как помочь луку в такой ситуации.

По словам проректора по научной работе и инвестициям Уральского государственного аграрного университета кандидата сельскохозяйственных наук Михаила Карпухина, есть несколько основных причин пожелтения лука. В первую очередь к таким последствиям могут привести жара и резкие перепады температуры: в почве образуется недостаток влаги, чего лук не переносит.

– В этом случае единственным спасением являются обильные поливы лука, – говорит Михаил Карпухин. – Почва должна быть влажной примерно на 30 сантиметров вглубь. В особенно жаркие периоды растения стоит поливать каждый день или один раз в два дня, в остальное время достаточно двух поливов в неделю. Важно и периодически рыхлить землю. Также для снижения стресса растений из-за перепадов температур стоит применять препараты-антидепрессанты Эпин, Циркон или Росток прямо поверх листьев.

Ещё одной причиной пожелтения этой культуры может быть луковая муха. Она откладывает яйца возле луковицы, после чего личинка вбуравливается в неё, выедая и повреждая корневую систему и донце. Это приводит к загниванию основания луковицы, что, конечно, не положительно сказывается на ожидаемом урожае. По словам нашего специалиста, против этой напасти можно применять биологические добавки, например, битоксибациллин и фитоверм. Или отпугивать муху другими запахами: например, настаивать бархатцы или корки апельсинов, а потом опрыскивать этим растение.

КСТАТИ В результате нехватки влаги может также наступить недостаток азота возле корней лука. Для избежания этого необходимо опрыскивать растение специальными препаратами. Михаил Карпухин советует смешивать 15–20 граммов аммиачной селитры на 10 литров воды или применять препараты с микроэлементами, например Биостим. А для сохранения влаги в почве можно покрывать землю торфом или перегноем.

Опубликовано в №118 от 03.07.2021