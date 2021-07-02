Владимир Путин пообещал газифицировать садовые товарищества

Протянуть газ в СНТ не так просто, потому что не во всех товариществах достаточно широкие дороги. Фото: Ольга Кошкина

До участков садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в регионах России бесплатно проведут газовую трубу к 2025 году. Об этом во время «Прямой линии» 30 июня сообщил Президент России Владимир Путин.

– Садоводческие товарищества тоже должны обеспечиваться газом до 2024–2025 годов в рамках программы газификации страны. Это касается 77 субъектов Российской Федерации. Почему не всех субъектов? Потому что в некоторых просто нет централизованного газоснабжения. А там, где оно есть, действует, и будет проводиться эта работа, – сообщил глава государства.

По словам председателя СНТ «Медная горка» рядом с Екатеринбургом Сергея Дегтянникова, газификация для многих СНТ действительно необходима. Сегодня всё больше людей постоянно проживают на своих садовых участках, например, в «Медной горке» минимум 15 из 44 владельцев ежегодно зимуют. Однако с проведением газа в СНТ есть проблемы.

– В нашем СНТ ширина дорог – 14 метров, мы изначально сделали это из расчёта на газификацию в будущем, – отмечает Сергей Дегтянников. – Но не во всех садах есть такие условия. Например, в соседнем СНТ дороги составляют всего четыре метра. Также непонятно, откуда тянуть газ. Со стороны Екатеринбурга нас отрезали объездной дорогой, а ближайший газифицированный посёлок Медный находится в двух километрах по бездорожью.