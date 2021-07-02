За вазы и фигурки из автомобильных шин можно получить штраф

Чтобы не нарваться на штраф, такие вазы из шин лучше убрать с газонов и садовых участков. Фото: Галина Соловьёва

«Недавно увидела информацию, что за использование автомобильных шин в качестве клумбы на садовом участке могут оштрафовать. Неужели это действительно так?» – спрашивает читательница «Облгазеты» из Верхней Пышмы Анастасия Кудряшова.

На садовых участках и газонах во дворах домов нередко можно встретить самодельные украшения, вазоны и бордюры из автомобильных шин. Но с нынешнего года за подобные дизайнерские вещи действительно можно поплатиться штрафом.

Наказание рублём грозит, разумеется, не за то, что эстеты считают подобное народное творчество верхом безвкусицы. Всё дело в материале: использованные автомобильные шины отнесены к отходам IV класса опасности, их нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры и отправлять на свалки твёрдых коммунальных отходов. Также из этого вредного материала нельзя мастерить и различные изделия.

Кстати, в некоторых городах России правилами благоустройства запрещено использовать автомобильную резину для декоративного оформления цветочниц, вазонов и прочего. В аналогичном документе Екатеринбурга про автошины ничего не говорится. Означает ли это, что у нас им дан зелёный свет?

– Нет, это административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьёй 8.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, – сообщила «Облгазете» заместитель начальника департамента – начальник отдела информационного сопровождения администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян.

За несоблюдение требований охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления гражданин может поплатиться штрафом в размере от 1000 до 2000 рублей. Если же он не уберёт шины с садового участка, с газона или с детской площадки, его могут оштрафовать уже на 2000–3000 рублей. С 1 января 2021 года садовые некоммерческие товарищества начали оформлять паспорта отходов, поэтому автошины на участках также дают повод для санкций.

Между тем штрафы за использование автошин в качестве декора есть, но реальные случаи наказания за это неизвестны.

– Теоретически за автомобильные шины на садово-огородном участке могут оштрафовать, но я не встречал ни одного такого прецедента – никому это не надо, – прокомментировал «Облгазете» екатеринбургский юрист Дмитрий Новосёлов.

Надо отметить, что пускать шины на разные поделки люди стали не от хорошей жизни, а оттого, что, по сути, некуда девать старьё. К твёрдым коммунальным отходам они не относятся, региональные операторы их не вывозят. Остаётся либо под покровом ночи выкинуть в лесу, либо приспособить для хозяйственных нужд.

В последние годы в регионе появились фирмы, которые принимают автопокрышки и перерабатывают их. Резину крошат и пускают на производство покрытия для детских и спортивных площадок, резиновых матов, шумоизоляционных составов, асфальтового покрытия. Но этот приём старых шин платный, что останавливает владельцев легковых автомобилей.

– Это у меня должны покупать вторсырье, – считает садовод из Нижнего Тагила Евгений Низовкин. – Они же на нём бизнес делают.

Между тем в западных странах, на опыт которых некоторые россияне так любят ссылаться, затраты на утилизацию тех же автомобильных шин либо закладываются в стоимость товаров, либо в приёмных пунктах их принимают за плату, как и у нас. Так, с апреля нынешнего года приём автомобильных шин наладили на «Спецавтобазе» в Екатеринбурге. Согласно прайсу на сайте организации, цена зависит от размера и веса шин и колеблется от 25 до 210 рублей за штуку.

– На второе июля старую автомобильную резину сдали 93 человека, – сообщила журналисту «Облгазеты» в пресс-службе «Спецавтобазы» Евгения Тропина. – Это 730 шин общим весом 11 492 килограмма.

Опубликовано в №118 от 03.07.2021 под заголовком «За клумбы из автомобильных шин могут оштрафовать»