Как правильно поливать растения на садовом участке?

Поливать растения в теплице лучше всего в первой половине дня и непременно проветривать помещение после. Фото: Алексей Кунилов

Июль – самый жаркий месяц, недаром его зовут «макушка лета». А значит, и поливать насаждения в саду надо больше. Казалось бы, чего проще: бери шланг и поливай, если есть водопровод, а если нет – лейку в руки и вперёд. Однако есть и определённые правила в этом деле.

– Поливать растения нужно только вечером или рано утром, – комментирует журналисту «Облгазеты» опытный садовод, экс-директор школы садоводства и огородничества при Уральском государственном аграрном университете Светлана Рыжкова. – Капельки воды на листьях становятся своеобразной линзой, и солнечные лучи могут нанести ожоги.

При прохладной погоде предпочтителен утренний полив, при тёплой – вечерний. При этом важно помнить, что растениям вредны как недолив, так и перелив. Обычная норма полива при нежаркой погоде – один раз в три дня. Если стоит сушь, как в нынешнем году, то можно поливать через день. Если влаги будет слишком много, то ягоды земляники, к примеру, будут трескаться и станут рыхлыми, а корневая система окажется более подвержена инфекциям. На плодовое дерево обычно льют полтора-два ведра воды.

Самое простое – подавать воду из шланга, если хватает напора, но лучше пользоваться разбрызгивателями, они сейчас продаются в достаточно большом ассортименте. Самые эффективные – вращающиеся, но для них нужен достаточно сильный напор воды. При таком поливе не вымывается почва и не обнажаются корни растений. Чтобы влага держалась дольше, почву у стволов можно замульчировать торфом.

К слову, поливать нужно и компостную кучу. Делать это необходимо утром, тогда в течение дня мокрый компост успеет хорошо прогреться, и запустится процесс активного разложения.

В ТЕМУ В жаркую погоду полезно и подкормить насаждения. Так, калийные минеральные удобрения помогут легче перенести высокие температуры. Можно поддержать растения и коровяком умеренной концентрации.