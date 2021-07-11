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11 июля 2021, 13:31

Как прогнать белокрылку с садового участка?

  Дарья Чурсина
Ловушка для белокрылки

Жёлтые липкие ловушки – один из самых распространённых способов борьбы с белокрылкой. Фото: Рудольф Грашин.

Наступила вторая половина лета, и у многих садоводов начались ежегодные проблемы с белокрылкой. Личинки этого вредителя в прямом смысле въедаются в растения и вытягивают из них все соки, снижая иммунитет садово-огородных культур и делая их более уязвимыми к болезням и другим вредителям. С вопросом, как избавиться от этой напасти, в «Облгазету» обратилась жительница Верхнего Дуброво Екатерина Грачёва, так как она уже два года не может вывести этого вредителя со своего садового участка.

Если увидели на растениях дома или в огороде белые пятна с нижней стороны листа, похожие на мелкие пузырьки, то пора бить тревогу – это яйца белокрылки. Её личинки на одной из стадий развития начинают свободно перемещаться по листу и могут погубить растения буквально за пару недель.

– На улице белокрылка изначально селится на сорняках и на представителях розоцветных, а потом может попасть на любые другие растения, включая овощные, – поясняет старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва. – Поэтому очень важно не пропустить момент её появления.

Ольга Киселёва предлагает бороться с этими вредителями путём своевременной прополки, а также системными инсектицидами, например Актарой, или отпугивающими средствами, если белокрылка уже появилась у соседа, а у вас ещё нет. Однако если это насекомое уже развелось, то придётся приложить немало усилий, чтобы прогнать его.

– От белокрылки можно избавиться, если делать всё правильно, – считает проректор по научной работе и инвестициям Уральского государственного аграрного университета кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин. – Например, можно разместить мелкую сетку на входе в теплицу, а внутри развесить липкие ловушки ярких оттенков, которые напоминают белокрылке цветы.

Кроме того, для борьбы с белокрылкой Михаил Карпухин советует воспользоваться такими биопрепаратами, как Фитоверм или Битоксибациллин. Два-три применения – и от белокрылки можно избавиться. Также необходимо повышать иммунитет растений: для этого нужно смешать 15–20 граммов аммиачной селитры на десять литров воды с антидепрессантом для растений, например Эпином, Цирконом или Иммуноцитофитом. Химические методы борьбы с белокрылкой наш собеседник не одобряет, но если этого вредителя развелось очень много, то без химии не обойтись.

По возможности для борьбы с этим надоедливым вредителем можно использовать энтомофагов – насекомых, которые поедают личинки белокрылки. В первую очередь это энкарзия и златоглазка.

Осенью же, после снятия всего урожая, нужно обязательно провести дезинфекцию. В теплице для этого подойдёт сжигание серной шашки, а в открытом грунте – обработка почвы и растений инсектицидами контактного действия.  

КСТАТИ

Для борьбы с белокрылкой на комнатных цветах лучше всего промыть каждый листочек растения с жидким мылом, после чего обработать системным инсектицидом.

  • Опубликовано в №123 от 09.07.2021 

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Областная газета Свердловской области
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