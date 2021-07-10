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10 июля 2021, 09:00

Лунный календарь: сажаем декоративные кустарники

  Дарья Чурсина
посадка рябины на аллее Родыгина

Помните, что после посадки нужно обязательно подкормить кустарники, чтобы их корни окрепли. Фото: Галина Соловьева

Рассказываем, чем лучше всего заняться уральским садоводам на своих участках в ближайшую неделю июля согласно рекомендациям лунного календаря.

  • 10 июля – новолуние, поэтому лучше не планировать никаких работ, связанных с растениями.
  • 11 июля – хороший день для сбора плодов и корнеплодов на семена, уборки подсолнечника и срезки цветов. Подкормку растений отложите на другой день.
  • 12, 13 июля разрешается посадить декоративные кустарники, цветочные культуры. Займитесь формированием кроны и срезкой ненужных побегов, внесением минеральных удобрений, при необходимости – пересадкой растений. Рекомендуется обильный полив и сбор плодов с деревьев.
  • 14 июля – хорошее время для деления и пересадки многолетних цветов.
  • 15 июля заготовьте корни лекарственных растений, посадите однолетние цветы, уделите время рыхлению и обработке земли. Обрезать плодовые деревья в этот день не рекомендуется.
  • 16 июля допускается посадка вьющихся и лекарственных растений, пряных трав. Займитесь уборкой урожай растений со съедобными вершками: томатов, ягод, огурцов и других.
  • Опубликовано в №123 от 09.07.2021

Сюжет

Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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