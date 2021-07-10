Лунный календарь: сажаем декоративные кустарники

Помните, что после посадки нужно обязательно подкормить кустарники, чтобы их корни окрепли. Фото: Галина Соловьева

Рассказываем, чем лучше всего заняться уральским садоводам на своих участках в ближайшую неделю июля согласно рекомендациям лунного календаря.

10 июля – новолуние, поэтому лучше не планировать никаких работ, связанных с растениями.

– новолуние, поэтому лучше не планировать никаких работ, связанных с растениями. 11 июля – хороший день для сбора плодов и корнеплодов на семена, уборки подсолнечника и срезки цветов. Подкормку растений отложите на другой день.

– хороший день для сбора плодов и корнеплодов на семена, уборки подсолнечника и срезки цветов. Подкормку растений отложите на другой день. 12, 13 июля разрешается посадить декоративные кустарники, цветочные культуры. Займитесь формированием кроны и срезкой ненужных побегов, внесением минеральных удобрений, при необходимости – пересадкой растений. Рекомендуется обильный полив и сбор плодов с деревьев.

разрешается посадить декоративные кустарники, цветочные культуры. Займитесь формированием кроны и срезкой ненужных побегов, внесением минеральных удобрений, при необходимости – пересадкой растений. Рекомендуется обильный полив и сбор плодов с деревьев. 14 июля – хорошее время для деления и пересадки многолетних цветов.

– хорошее время для деления и пересадки многолетних цветов. 15 июля заготовьте корни лекарственных растений, посадите однолетние цветы, уделите время рыхлению и обработке земли. Обрезать плодовые деревья в этот день не рекомендуется.

заготовьте корни лекарственных растений, посадите однолетние цветы, уделите время рыхлению и обработке земли. Обрезать плодовые деревья в этот день не рекомендуется. 16 июля допускается посадка вьющихся и лекарственных растений, пряных трав. Займитесь уборкой урожай растений со съедобными вершками: томатов, ягод, огурцов и других.

Опубликовано в №123 от 09.07.2021