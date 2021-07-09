Молодые екатеринбуржцы засадили «Общественный огород»

Для арендаторов грядок на втором этаже предусмотрены стремянки, но супруги Анастасия и Вячеслав могут вполне справиться своими силами. Фото: Алексей Кунилов

В ЦПКиО имени В.В. Маяковского открылся «Общественный огород», где можно бесплатно выращивать небольшие растения круглый год (см. «ОГ» №90 от 22.05.2021). Сейчас у начинающих садоводов уже взошли первые посадки, и журналист «Облгазеты» узнала, почему некоторые екатеринбуржцы решили арендовать грядки в таком месте.

Дома места нет

Большую застеклённую теплицу с серой кирпичной кладкой видно сразу при входе в парк Маяковского. Горожане с любопытством заглядывают в окна, но зайти в «Общественный огород» может не каждый. Доступ есть только у зарегистрированных арендаторов, а их 48 человек – равно как и грядок.

– К нам поступило больше 300 заявок от горожан, желающих арендовать грядку в «Общественном огороде», – поясняет пресс-секретарь ЦПКиО Евгения Поль-Жданова. – Выбирали тех, кто первым прислал заявку. Главное условие для сохранения своего места – посещать грядку хотя бы раз в неделю, потому что за растениями нужно регулярно ухаживать и поливать их. Если кто-то перестанет приходить, грядка перейдёт к новому арендатору, ведь очередь всё ещё большая.

Внутри теплицы душно и жарко, но для растений климат идеальный. Для них же тихо играет классическая музыка. На грядках метр на метр, расположенных на стеллажах в два этажа, уже виднеется первая зелень, а кое-где даже распустились цветы, так как некоторые садоводы пришли в «Общественный огород» уже с готовой рассадой. Казалось бы, что можно посадить на такой маленькой площади, но начинающие садоводы говорят, что им этого хватает.

– Я принесла из дома два томата, кустовую землянику и бальзамин, – показывает свою грядку одна из участниц «Общественного огорода» Анастасия Борисова-Несмелова. – А в день открытия мы посадили базилик, салат, рукколу и редиску, которая взошла буквально за два дня.

Над участком Анастасии – грядка её мужа Вячеслава Борисова, который теперь тоже приобщается к огородничеству. Супруги живут в 15 минутах ходьбы от парка, поэтому на «Общественный огород» приходят несколько раз в неделю.

– Дома у нас почти полторы сотни растений, в этом году начали выращивать на балконе огурцы и помидоры. Это очень медитативное занятие, – считает Анастасия. – Теперь в квартире места уже не хватает, дачей заниматься пока нам не хочется, поэтому открытия «Общественного огорода» мы очень ждали. Тем более здесь и зимой можно будет что-то посадить, что дома я бы делать не стала.

Для детей и взрослых

Удивительно, но большинство арендаторов грядок – молодёжь и семьи с маленькими детьми. Так, молодая мама Кристина Солохина вместе с маленькой дочерью Стефанией в очередной раз пришли проведать и полить свои посадки.

– Мы посадили редиску и капусту для дедушки, – произносит с улыбкой Стефания, помахивая красной детской лейкой.

– Дочка очень любит поливать и выращивать растения на даче, ради неё и решили поучаствовать в этом проекте, – говорит Кристина Солохина. – Здесь идеальные условия для выращивания, потому что дома я бы не хотела с землёй возиться.

Вход в теплицу доступен в часы работы ЦПКиО – с 6:00 до 24:00. Так что особенно активные садоводы, которые живут в домах по соседству с парком, навещают свои грядки несколько раз в день. Например, Ирина Серебреникова вместе с 5-летним сыном приходят в общественную теплицу утром и вечером.

– Мы живём в квартире, а хочется свой огород, – говорит Инна. – Дачу мы точно не осилим, а такая небольшая грядка – в самый раз, чтобы это было в радость, а не в тягость. Это очень классно, когда и ребёнок приобщается к растениям, становится ответственнее, заботливее. Это мой первый опыт садоводства, так что пока посадили только зелень и редис, но в будущем хочу вырастить здесь какую-нибудь экзотику,

В теплице есть всё необходимое для садоводства: проведена вода, фитосвет для осенне-зимнего периода, можно воспользоваться лейками, шлангами и фартуками. В будущем в теплице планируют установить видеонаблюдение, хотя среди участников вряд ли найдутся желающие собрать урожай с соседних грядок. Кроме того, садоводы уже организовали обмен растениями, оставляя их на большом деревянном столе для других арендаторов.

Кристина Солохина арендовала грядку для своей дочки, у которой с малых лет большая любовь к растениям. Фото: Алексей Кунилов

По словам Евгении Поль-Ждановой, «Общественный огород» запустили почти в середине лета из-за долгих поставок необходимых материалов, а также отделочных работ внутри помещения и облагораживания внутреннего двора. Фото: Алексей Кунилов

Участники «Общественного огорода» признаются, что для начала им более чем достаточно метровой грядки. Фото: Алексей Кунилов

У участников уже появились первые всходы – скоро всей теплицей будут собирать первый урожай редиски. Фото: Алексей Кунилов