Как заселить рыбой водоём в саду?

Пожарный водоём в СНТ «Медная горка» ещё и живописное место, где можно полюбоваться природой. Фото: Алексей Кунилов

Водоём в саду – мечта многих дачников. Даже если он маленький, его можно живописно вписать в окружающий берег, подобрать для этого растения, уложить вокруг камни. Но как только работа будет сделана, многим приходит мысль, что чего-то не хватает. Конечно же рыбы! Ведь водоём должен быть наполненным жизнью. И тогда садоводы начинают задумываться о зарыблении своего пруда.

Рыбалка – только членам СНТ

Садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Медная горка» появилось на юго-западной окраине Екатеринбурга в 1996 году. Под пожарный водоём на окраине сада приспособили заполненную водой большую яму, что осталась тут от торфоразработок. В 2015 году председателем СНТ здесь стал Сергей Дегтянников, и ему бесполезность этого водоёма не давала покоя.

– Я рыбалкой занимался всю жизнь, поэтому начал возить пойманных на челябинских прудах карасей и выпускать в наш пожарный водоём, – рассказывает Сергей Дегтянников.

Первый опыт зарыбления пруда оказался неудачным.

– Рыбу тогда погубило то, что водоём оказался слишком маленьким, – вспоминает Сергей Максимович. – Лето выдалось засушливым, уровень воды упал чуть ли не до полуметра. Зимой водоём промёрз практически до дна. По весне я два с половиной ведра собрал мёртвой рыбы – жалко было до слёз. И тогда пришла мысль, что нужно сделать глубокий водоём.

Не было счастья, да несчастье помогло – это про нашего героя. Проверяющие из МЧС при очередной проверке вынесли предписание о том, что водоём не может использоваться в качестве источника воды на случай пожара – её там слишком мало. Недостаток предстояло устранить – углубить за свой счёт имеющийся водоём.

– Пошёл по соседям уговаривать: «Мужики, ну давайте сдвинем это дело, это же нам пожарный водоём нужен!» – рассказывает председатель СНТ.

Уговорил, собрали деньги, пригнали два экскаватора, два КАМАЗа, трактор и с помощью них углубили и расширили свой водоём. Выбранным со дна скальным грунтом даже отсыпали дорогу, ведущую в сад. Получился пруд раза в два больше, чем был – метров 30 в длину и чуть меньше в ширину. Берега очистили от ивняка, выровняли. Сергей Дегтянников снова выпустил в пруд карасей, благо глубина местами увеличилась до трёх метров. Перед этим во время расчистки водоёма побеспокоился, чтобы у рыбы были зимовальные ямы, и дело пошло.

– Карася запускал во второй половине мая, от пережитого стресса он отметал икру в ту же весну. Малька было очень много, – говорит Сергей Дегтянников. – Сейчас этот пятилеток уже подрос, и мы ловим его на удочку.

Кстати, рыбу из пожарного водоёма здесь ловят только члены садоводческого товарищества, не имеющие задолженности по членским взносам – такой вот элемент поощрения.

– Рыбалка – это не просто насадил червяка на крючок и забросил в воду, рыбку надо подманить. Прикормочку наш карась любит вкусную: не просто ячневую кашку, но сдобренную обязательно нерафинированным подсолнечным маслом. Можно туда ещё и сухариков подмешать, – увлечённо рассказывает наш герой.

По его словам, караси в местном пруду встречаются уже до полукилограмма. Но рыбаки стараются не жадничать и больше, чем нужно на обед или ужин, не ловить.

Не ради ухи

Карась – самая неприхотливая для наших мест рыба, у него малая потребность в кислороде. Карпа уже придётся подкармливать, а воду через воздушный шланг от компрессора насыщать воздухом – не всем это захочется делать. Не будем забывать, что прудовое рыбоводство Среднего Урала относится к самой холодной первой зоне, где не всякая рыба выживет, и отдача от её разведения невелика. Если, конечно, речь не идёт о водоёмах возле электростанций, где вода искусственно подогревается. Но не все дачники зарыбляют свой водоём ради ухи.

– Ещё когда осваивали свой участок в саду, заметил, что в одном месте у меня вода постоянно стоит. Решил озерцо не засыпать, а наоборот, углубил и расширил. Теперь это любимое место отдыха, – рассказывает другой екатеринбургский садовод Павел Михряков.

Озерцо действительно получилось живописным: плакучая ива на берегу, мостик над водой. Однако садоводу этого показалось мало, решил запустить туда карасей. Но озерцо маленькое, в длину метров восемь, глубина небольшая, рыбу за раз всю переловишь, для чего такие старания?

– Для чего? А вот пройдёшь мимо, а рыба под листьями, под тиной юркнет, плеснёт хвостом – и на душе делается веселее, – говорит Павел Михряков.

Кстати, для декоративных целей в наших условиях можно разводить также иную рыбу. Благо проинкубированную личинку продают во многих рыбхозяйствах области.

– Можно посадить в пруд карпа кои или золотого карася – они быстро приручаются и будут приплывать к вам на корм, – говорит доцент кафедры зооинженерии Уральского государственного аграрного университета Вера Кашковская.

Водяной поросёнок

Правда, в первую же зиму пруд с рыбами может вымерзнуть, и всё же попробовать стоит. Если сооружаете водоём с самого начала, постарайтесь сделать его глубже, а дно выстлать специальным гидроизоляционным материалом.

– Потом на слой гидроизоляции нужно будет уложить небольшое количество грунта, в котором будут жить насекомые, коловратки – то, чем рыба станет питаться, – советует Вера Кашковская.

Если в водоёме нет проточности и вы планируете зарыблять его иной рыбой, кроме карася, то потребуется компрессор для продувки воды. В этом случае можно задуматься и о разведении карпа, хотя экономического смысла это иметь не будет – на корма и электроэнергию потратите больше, чем обойдётся вам такая же рыба в магазине.

– Скорость роста карпа будет зависеть от температуры воды и интенсивности кормления. За сезон при усиленном кормлении можно вырастить карпа до килограмма, – говорит Вера Кашковская.

Но в чём-то это уже будет похоже на выращивание поросёнка, правда, водяного, включая и покупку специальных комбикормов. Хотя кому-то нравится наблюдать за рыбками, а кому-то – уплетать их жареными.

Сергей Дегтянников: «Сейчас в нашем пожарном водоёме можно не только рыбу ловить, но и купаться. А зимой на его льду мы устраиваем корт». Фото: Алексей Кунилов

А этот пруд в саду Павла Михрякова заселён рыбой исключительно «для души». Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №123 от 09.07.2021