Уральские садоводы начали получать доходы от отходов

Аббревиатура ВМР на коробе, установленном в СНТ «Жулановское», расшифровывается как возмездный сбор материальных ресурсов. Фото: Из архива СНТ «Жулановское»

В садоводческом некоммерческом товариществе «Жулановское», расположенном в Кировском районе Екатеринбурга, налажен раздельный сбор перерабатываемых отходов. За их вывоз садоводы не платят ни копейки. Наоборот, они получают деньги.

– Когда в начале прошлого года я завела речь с председателями садовых товариществ о том, что можно организовать раздельный сбор мусора и получать за него пусть небольшую, но прибыль, мало кто в это верил, – рассказывает председатель регионального отделения Союза садоводов России Надежда Локтионова. – Все, конечно, понимали преимущества: если отделить отходы, пригодные для переработки, то контейнеры для несортированных отходов будут заполняться медленнее, что позволит сэкономить на оплате услуг регионального оператора. Но идея казалась невыполнимой. И всё же весной этого года мы сделали первый шаг к её осуществлению.

В мае в СНТ «Жулановское» появился яркий вместительный короб с двумя отделениями. Одно для сбора макулатуры, второе – для пластика. Установлен он отдельно от контейнерной площадки, куда твёрдые коммунальные отходы валят кучей, без разбора.

– Это Надежда Александровна помогла нам найти фирму, которая занимается сбором сортированных отходов, – рассказывает председатель СНТ «Жулановское» Эркин Туйчиев. – Мы заключили договор, они сами привезли и установили контейнер. Когда мешки в ёмкостях наполняются, я звоню, приезжает машина, забирает собранное.

– Пластик должен быть чистым?

– По идее да, но кто будет мыть бутылки? – отвечает на вопрос журналиста «Облгазеты» Эркин Туйчиев. – К этому многие пока не привыкли. Кладут любые. Но, надеюсь, когда все члены нашего товарищества оценят выгоду, отношение к отходам переменится.

А выгода есть. Во-первых, сейчас, по словам Эркина Туйчиева, за каждый килограмм бумаги и пластика покупатель платит по четыре рубля — так они договорились. Деньги поступают на расчётный счёт СНТ и, по решению общего собрания, могут пойти на какое-нибудь полезное дело. Во-вторых, раньше пустая, но объёмная тара из пластика быстро заполняла контейнеры для ТКО, которые обслуживает региональный оператор «Спецавтобаза». Договор с ней заключён на вывоз отходов по факту, и получалось, что платили частично «за воздух». Теперь же контейнеры с несортированным мусором заполняются медленнее, и это позволяет экономить на платежах.

– Договор с «Жулановским» у нас заключён на вывоз вторичных ресурсов, хотя мы занимаемся и отходами, – уточняет учредитель ЗАО «УК «Горсвет» из Берёзовского Эдуард Топорищев. – Это очень перспективное направление. У садоводов после «мусорной» реформы платежи возросли значительно, они активно ищут пути их уменьшить. И надо не льготы множить, а создавать и развивать систему, которая позволит возвращать людям часть потраченных средств за счёт сдачи вторичных ресурсов.

Проект в «Жулановском» для УК «Горсвет» – пилотный. Опыт работы с ним поможет выявить сильные и слабые места, разработать оптимальный вариант сотрудничества с садоводческими товариществами. В ближайших планах – охватить от 10 до 20 СНТ. Пока вторсырьё складируют, но скоро начнут перерабатывать и выпускать различную продукцию, в том числе и для садоводов.

– Желающих сортировать и сдавать отходы среди садоводческих товариществ множество, – говорит Надежда Локтионова. – Они буквально в очередь стоят. Есть и фирмы, готовые принимать отходы на переработку. Но нужно, чтобы многое совпало: логистика, например. Сборщику отходов выгодно за один рейс обслужить несколько СНТ, компактно расположенных. А такое бывает не везде.

Серьёзным препятствием на пути сбора вторсырья для многих СНТ, особенно созданных давно, является нехватка площадей для оборудования второй контейнерной площадки, поскольку у них и для одной места нет. По закону контейнеры можно ставить в 20 метрах от жилого дома, а в бывших коллективных садах теснота и скученность. Можно было бы вынести контейнерные площадки за забор, но для этого нужно получить участок земли у муниципалитета. Кому-то это удаётся, кому-то – нет. Во время визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в СНТ «Луч» Верх-Исетского района Екатеринбурга председатели нескольких садоводческих товариществ просили главу региона ввести упрощённый порядок выделения участков под эти цели за пределами садов. Евгений Куйвашев дал задание соответствующим службам проработать вопрос. Такая мера могла бы помочь организации раздельного сбора отходов в СНТ.

ЦИФРЫ Объёмы сбора пластика и бумаги, а также доходы от них в СНТ «Жулановское» постепенно растут: 82,2 кг и 411 рублей – в мае; 215 кг и 1075 рублей – в июне.

Опубликовано в №128 от 17.07.2021