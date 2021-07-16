Жизнь под лампой: как содержать красноухую черепаху?

Соломон – самая крупная из трёх черепах Андрея Поддубного. Фото: Андрей Поддубный

Необычные питомцы не так уж часто встречаются в наших домах, но встретиться с ними всегда интересно. Красноухие черепахи – это животные, которых мы считаем безобидными и забавными, но забываем о том, что на самом деле они хищники, которые требуют большого ухода и вряд ли будут ласкаться как кошка или собака. Сегодня красноухая черепаха – очередной герой серии материалов «Областной газеты» о содержании экзотических животных.

Тёплое место для черепашки

Семь лет назад Андрею Поддубному из Екатеринбурга подарили привезённую из Анапы красноухую черепаху – Соломона, а позже отдали еще двух: Микки и Рудика. Уход за ними менялся с их ростом и возрастом. Сейчас черепашки крупные, здоровые и чувствуют себя хорошо.

– Если хочется завести домашнее животное, но при этом не мучиться с кормом, неприятным запахом и шерстью, то черепашки подойдут идеально, – считает Андрей Поддубный. – Они не сильно шумные, но пальцы лучше не совать – могут укусить.

По словам заведующей научно-просветительским отделом Екатеринбургского зоопарка Анны Постоваловой, красноухие черепахи – это водные животные, поэтому им нужен постоянный доступ к воде и просторный террариум: около 200 литров объёма на одну взрослую особь, причём соотношение воды и суши должно быть 2:1. Необходимо также тёплое место, на котором черепаха может погреться и переварить еду, и ультрафиолетовая лампа для усвоения кальция.

В аквариуме Андрея Поддубного все красноухие черепахи живут вместе, греются под лампами они тоже рядом, но при этом они все разных размеров. При правильном содержании эти черепашки вырастают до 15–20 сантиметров длины панциря, жить они могут около 20 лет. Обычно они не приносят больших хлопот, но могут быть по-своему непоседливы.

– Когда Соломон был совсем маленьким и жил в 25-литровом аквариуме, то очень любил из него вылезать, – рассказывает хозяин черепашек. – Он быстро рос, поэтому для него это не составляло большого труда. Но аквариум стоял на высокой тумбе, падение с высоты могло ему повредить, поэтому его приходилось оперативно ловить.

Многие люди очеловечивают черепаху, но нужно помнить, что мы говорим о животном. То есть выпускать её нельзя. Аргумент о том, что «она ползает – значит, нравится» ошибочен. Если черепаха куда-то активно ползёт, значит, ей, наоборот, некомфортно, и она ищет подходящие условия. Так, в террариуме она будет плавать, какое-то время проводить на суше, но важно обеспечивать чистоту воды, либо используя фильтр, либо меняя по мере загрязнения.

Слова Андрея Поддубного о том, что черепашки могут укусить за руку, Анна Постовалова подтвердила: «Красноухие черепахи действительно могут проявлять агрессию, приручить их полностью нельзя». Это происходит не всегда, многие всё-таки берут их на руки, но это не кошка, поэтому ждать ласки не стоит.

Речные хищники

Кормить красноухих черепах следует преимущественно рыбой, можно добавлять другие морепродукты. Сухой корм допускается, но ни в коем случае не должен становиться основной пищей. Взрослых кормят через день-два, малышей чуть почаще. Если черепаха не ест, значит, ей слишком часто или много предлагают пищи. Количество еды зависит от размеров и потребностей животного.

– Также для животных важно обеспечивать досуг, чтобы они не заскучали, – добавляет Анна Постовалова. – Простые игрушки не подойдут, поэтому лучше это делать через питание: еду можно прятать, чтобы черепаха её искала или доставала из хитроумно устроенной кормушки.

Андрей Поддубный кормит своих черепах нежирной рыбой в сочетании со специальными кормами. Раньше пробовал кормить говядиной, но отказался от этого из-за того, что на троих питомцев выходит дорого. Но первое время кормил свою первую черепашку опарышами. Время кормежки он выбирает по поведению черепах: «Когда они голодные, то тыкаются мордами в стенку аквариума».

Кстати В зоомагазинах часто неправильно информируют людей: говорят, что черепаха карликовая, что её можно кормить только сухим кормом, что она проживет недолго – это всё мифы. Красноухая черепаха – довольно сложное в содержании животное, поэтому его не стоит покупать детям в качестве игрушки. Из-за проблем люди выбрасывают черепах в водоёмы или пытаются пристроить в частные руки. Средняя цена животного – от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Опубликовано в №128 от 17.07.2021