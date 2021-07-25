Как содержать в аквариуме синего рака Ябби?

Родиной рака ябби являются австралийские озера, но и в аквариумах на Урале он чувствует себя неплохо. Фото: Татьяна Курочкина

Кто-то воспринимает раков только как закуску, а для кого-то это любимый домашний питомец. Тем более, если это синий рак ябби. Купить его можно в обычном зоомагазине, как рыбок, и содержать его не намного обременительнее, чем других домашних животных.

Мирные, но обособленные

В октябре прошлого года жительница Горного Щита Татьяна Курочкина часто бывала в одном из зоомагазинов Екатеринбурга и смотрела на рыбок, когда местный и уже знакомый работник предложил ей обратить внимание на аквариум повыше. Тогда-то она и увидела синего рака ябби, а уже через три дня купила его вместе со всем необходимым. Теперь у неё уже два взрослых рака: Ларри и Ларетта, которые дважды давали потомство.

По мнению специалистов, раки довольно неприхотливы и легко уживаются с другими аквариумными обитателями. Единственное условие – рыбки должны быть быстрые, чтобы их было сложно поймать. Агрессивные рыбы тоже нежелательны: хищники, например, скалярии, могут навредить раку в период его роста – когда меняется панцирь, ябби становится очень уязвимым в течение нескольких дней. А вот такие рыбки, как данио, барбусы и меченосцы, хорошо подойдут для совместного проживания с раками в аквариуме.

Также нельзя содержать большое количество раков в одном аквариуме. С этой проблемой Татьяна Курочкина столкнулась, когда потомство её раков стало подрастать.

– Маленькие дерутся, когда вместе, – сетует хозяйка. – Ябби – территориальные животные. Лучше держать одного рака или разнополых, тогда всё будет нормально. Первое потомство у меня живёт в другом аквариуме, куда я поставила много укрытий – коряги, траву – чтобы им всем было где спрятаться. За счёт этого они и выживают, остальных пытаюсь отдать в добрые руки.

Каждый рак – «индивидуалист». Он находит для себя личное укрытие и никого туда не пускает, охраняя вход клешнями. Поэтому лучше разложить в аквариуме декоративные коряги, домики, можно также использовать скорлупу кокоса или цветочные горшки. Если таких мест нет, то рак сам создаст себе норку под камнями или растениями.

– Количество укрытий в аквариуме должно быть в полтора раза больше, чем число претендующих на эти укрытия раков, – добавляет продавец одного из зоомагазинов Екатеринбурга Анна Юдина.

К слову, настоящие водоросли в аквариуме с раками размещать не стоит, так как их обрабатывают веществами, которые могут быть опасны для питомцев.

Интереснее рыбок

Если аквариум полностью подготовлен, то ухаживать за синими раками становится совсем не трудно. Днём они обычно прячутся в своих норах, а к вечеру вылезают на поиск пищи: она может быть как растительной, так и животной. В аквариуме им можно давать мотыль, небольшие кусочки рыбы или мяса, сухие листья дуба или специальный корм, из которого раки тоже получают всё необходимое. Взрослых самцов можно кормить один раз в двое суток, а самок один раз в три дня.

В длину рак может вырастать до 20 сантиметров, поэтому рекомендуемый объём аквариума – не менее 100 литров. Температура воды должна быть примерно плюс 23–25°C, фильтр обязателен. А вот транспортировать раков лучше по одному в контейнере сухим способом – обратное привыкание к воде после этого у раков проходит быстро и без затруднений.

– Это тихие, неприхотливые и очень стильные обитатели аквариума, за которыми приятно наблюдать, – говорит Татьяна Курочкина. – Но при этом они не ручные: если брать рака на руки, то он щиплется клешнями до крови. В остальном они почти как рыбки, но интереснее.

КСТАТИ Взрослую особь синего рака ябби можно купить в Екатеринбурге за 500–700 рублей.

Опубликовано в №133 от 24.07.2021