Лунный календарь: собираем созревшие плоды

В этом году весь урожай поспевает раньше, так что некоторые садоводы уже могут снимать яблоки. Фото: Алексей Кунилов

Синоптики обещают дождь практически каждый день последней недели июля, однако это не повод откладывать садовые работы. В лунном календаре «ОГ» традиционно рассказывает, как с пользой провести время на участке.

24 июля – полнолуние, поэтому все работы, связанные с растениями, лучше перенести на следующий день. А вот обработать сад от вредителей при необходимости можно.

– полнолуние, поэтому все работы, связанные с растениями, лучше перенести на следующий день. А вот обработать сад от вредителей при необходимости можно. 25 июля займитесь прополкой садового участка, если не будет дождя, подстригите газон, соберите семена и корнеплоды на семенники.

займитесь прополкой садового участка, если не будет дождя, подстригите газон, соберите семена и корнеплоды на семенники. 26 июля обрежьте усы земляники, выкопайте цветочные луковицы, заготовьте сушёные овощи и фрукты. Дополнительно поливать и обрабатывать огород в этот день не стоит.

обрежьте усы земляники, выкопайте цветочные луковицы, заготовьте сушёные овощи и фрукты. Дополнительно поливать и обрабатывать огород в этот день не стоит. 27, 28 июля – хорошее время для корневой подкормки растений. Прищипку побегов лучше отложить на другой день.

– хорошее время для корневой подкормки растений. Прищипку побегов лучше отложить на другой день. 29 июля срежьте цветы, соберите лекарственные растения, прорыхлите грядки. Можете полить растения, если накануне не было обильного дождя.

срежьте цветы, соберите лекарственные растения, прорыхлите грядки. Можете полить растения, если накануне не было обильного дождя. 30 июля – благоприятное время для уборки всех культур, заготовки сена, сбора плодов с деревьев.

Опубликовано в №133 от 24.07.2021 под заголовком «Собираем плоды»