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24 июля 2021, 07:00

Лунный календарь: собираем созревшие плоды

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В этом году весь урожай поспевает раньше, так что некоторые садоводы уже могут снимать яблоки. Фото: Алексей Кунилов

Синоптики обещают дождь практически каждый день последней недели июля, однако это не повод откладывать садовые работы. В лунном календаре «ОГ» традиционно рассказывает, как с пользой провести время на участке.

  • 24 июля – полнолуние, поэтому все работы, связанные с растениями, лучше перенести на следующий день. А вот обработать сад от вредителей при необходимости можно.
  • 25 июля займитесь прополкой садового участка, если не будет дождя, подстригите газон, соберите семена и корнеплоды на семенники.
  • 26 июля обрежьте усы земляники, выкопайте цветочные луковицы, заготовьте сушёные овощи и фрукты. Дополнительно поливать и обрабатывать огород в этот день не стоит.
  • 27, 28 июля – хорошее время для корневой подкормки растений. Прищипку побегов лучше отложить на другой день.
  • 29 июля срежьте цветы, соберите лекарственные растения, прорыхлите грядки. Можете полить растения, если накануне не было обильного дождя.
  • 30 июля – благоприятное время для уборки всех культур, заготовки сена, сбора плодов с деревьев.
  • Опубликовано в №133 от 24.07.2021 под заголовком «Собираем плоды»

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Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.

Областная газета Свердловской области
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