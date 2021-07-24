Лунный календарь: собираем созревшие плоды

Синоптики обещают дождь практически каждый день последней недели июля, однако это не повод откладывать садовые работы. В лунном календаре «ОГ» традиционно рассказывает, как с пользой провести время на участке.
- 24 июля – полнолуние, поэтому все работы, связанные с растениями, лучше перенести на следующий день. А вот обработать сад от вредителей при необходимости можно.
- 25 июля займитесь прополкой садового участка, если не будет дождя, подстригите газон, соберите семена и корнеплоды на семенники.
- 26 июля обрежьте усы земляники, выкопайте цветочные луковицы, заготовьте сушёные овощи и фрукты. Дополнительно поливать и обрабатывать огород в этот день не стоит.
- 27, 28 июля – хорошее время для корневой подкормки растений. Прищипку побегов лучше отложить на другой день.
- 29 июля срежьте цветы, соберите лекарственные растения, прорыхлите грядки. Можете полить растения, если накануне не было обильного дождя.
- 30 июля – благоприятное время для уборки всех культур, заготовки сена, сбора плодов с деревьев.
- Опубликовано в №133 от 24.07.2021 под заголовком «Собираем плоды»
Сюжет
Лунный календарь садовода
Каждую неделю мы рассказываем, что можно посеять или посадить в ближайшие дни на Среднем Урале и для каких садовых работ сейчас благоприятное время.