В центре Екатеринбурга созрели абрикосы

Уральские абрикосы ничем не уступают южным – даже ароматнее и нежнее их. Единственный недостаток – их кожура придаёт заготовкам немного терпкий вкус Фото: Галина Соловьёва

В центре Екатеринбурга, в саду Музея истории плодового садоводства Среднего Урала, больше известном как сад Казанцева, впервые созрел урожай абрикосов. В последние годы эта южная культура приобретает всё большую популярность на Среднем Урале. Но станет ли абрикос столь же обычным для наших садов, как яблоня?

Хотя ведь и яблоня ещё сто лет назад, когда разводил свой сад большой энтузиаст этой культуры Дмитрий Казанцев, практически не росла в наших краях. Привезённые сюда европейские сорта вымерзали напрочь. Свои первые удачи по приручению этой культуры Дмитрий Казанцев описал в книге «Яблочный пир». Проводя аналогию, нынешний урожай южного фрукта на Среднем Урале в этом саду можно назвать «абрикосовым пиром».

– Абрикосы были посажены у нас пять лет назад, – рассказывает директор Музея истории плодового садоводства Среднего Урала Геннадий Короленко. – Из девяти подаренных саженцев выжили только два – сорта Товарищ и Монастырский. В этом году они дали первый урожай.

Между тем нынешний год на Среднем Урале не назовёшь абрикосовым: цветение не было обильным, сказался и недостаток влаги. Меньшей, чем в урожайные годы, оказалась и плодовая нагрузка деревьев. Тем не менее погода для абрикоса была очень благоприятной: зима без сильных морозов не навредила растениям, ранняя весна без заморозков не помешала цветению. А цветёт абрикос, как известно, самым первым в наших садах. Если так климат будет меняться и дальше, абрикос перестанет быть для наших садоводов экзотикой. В этом году созревание абрикосов в Свердловской области произошло на две недели раньше обычного: первые плоды стали опадать уже в середине июля. Выращивают у нас в основном формы и сорта на основе абрикоса сибирского и обыкновенного. У сортов абрикоса обыкновенного качество плодов лучше, но зимует он на Среднем Урале хуже сибирского.

– И всё же абрикос для нашего климата является культурой очень ненадёжной, – говорит старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводстваДмитрий Тележинский. – Главная неудача, которая преследует возделывающих абрикос садоводов, заключается в том, что он, как и слива, но ещё в большей степени страдает от подопревания коры в районе корневой шейки.

Наш эксперт советует: чтобы этого не происходило, почва под абрикосом должна быть «бедной», иначе растение начнёт жировать, что приведёт в конечном итоге к его гибели после зимовки.

– Второе условие – место под абрикос нужно выбирать такое, чтобы оно на протяжении всего дня освещалось солнцем, – советует Дмитрий Тележинский.

В Свердловской области нет своего посадочного материала абрикоса, потому что нет подходящего для размножения подвоя, который бы не подопревал в наших условиях. Многие садоводы размножают абрикос просто посадкой косточек отборных форм или сортов. При этом за первые годы может гибнуть до 80 процентов таких сеянцев. Абрикосы, полученные из косточек, начинают плодоносить, как правило, на пятый год.

– Есть надёжный способ получить абрикос из посаженной косточки, – говорит Дмитрий Тележинский. – Для этого её надо до осени продержать в сыром песке, а накануне зимы положить под кирпич и хорошенько впечатать его в почву. Весной кирпич убираем – косточка под ним должна быть уже растрескавшейся и иметь зачатки корней. Такую можно смело высаживать в грунт.

Сразу после созревания плоды долго не висят и опадают на землю Фото: Галина Соловьёва

Вес самых крупных плодов, созревших в саду Казанцева, достигал 27 граммов Фото: Галина Соловьёва

Опубликовано в №... от 24.07.2021 под заголовком «...»