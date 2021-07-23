Как безотходно перерабатывать ягоды?

Юрий Кирсанов делает концентрированные соки из ягод, в том числе из ирги, и хранит их в небольших баночках. Фото: Дарья Чурсина

В этом году из-за тёплой погоды уральцы собирают урожай раньше и уже начинают делиться друг с другом рецептами и способами переработки плодов. Своим опытом безотходной переработки ягод поделился и читатель «Облгазеты» из Екатеринбурга Юрий Кирсанов. Он делает полностью натуральные сок, джем, пюре и порошки, которые хранятся до полугода.

Как рассказывает Юрий Кирсанов, свою технологию извлечения сока из ягод он изобрёл методом проб и ошибок ещё в 90-е годы и даже запатентовал её. С тех пор с каждым годом и он, и его знакомые убеждаются, что этот способ действительно работает. Для такой переработки подходят практически все ягоды без крупных косточек: малина, клюква, черника, брусника, облепиха, а также такие фрукты, как груши и яблоки.

Прямо на глазах журналиста «Облгазеты» Юрий Кирсанов изготовил сок из свежей малины без добавления сахара, используя пароварку для микроволновой печи. На её верхнюю часть складываются 500–600 граммов ягод, накрываются крышкой и на пять минут ставятся в микроволновку на максимальную мощность. В результате на нижней части пароварки, где при обычном использовании находится вода, скапливается сок. То же самое можно делать из замороженных плодов.

– Из малины получается до 50 процентов сока от массы ягод, – рассказывает Юрий Александрович. – Я делаю натуральные концентрированные соки, но можно добавлять и сахар: примерно одну треть от количества ягод. По желанию сок можно стерилизовать.

После выгонки сока остаётся кашица из ягод и косточек. Из неё можно делать сушёные ягоды, которые годятся для компота или выпечки. Юрий Кирсанов помещает плоды на ночь в специальную сушилку с вентилятором и нагревателем, где снизу идёт горячий воздух температурой примерно плюс 40°C. Также из таких остатков можно сделать пюре или джем – для этого наш читатель протирает ягоды на специальной мельнице на мелком сите с отверстием в 0,5 миллиметра до однородной массы и измельчения косточек. Однако в джеме могут остаться и небольшие кусочки ягод.

И даже после изготовления пюре, как уверяет Юрий Кирсанов, можно использовать последние отходы ягод. Для этого их надо досушить и положить в протирочную машину, чтобы получить ягодный порошок, который можно добавлять в выпечку.

Такая продукция может храниться в холодильнике примерно полгода. Однако чем меньше времени прошло после сбора ягоды и её переработки, тем вкуснее и полезнее она будет.

От общей массы ягод получается примерно половина сока. Фото: Дарья Чурсина