Когда появились коллективные сады в России и на Среднем Урале и во что они трансформируются в будущем

Эта изба в СНТ «Луч» играет роль местной администрации, клуба и музея. Фото: Алексей Кунилов

23 июля в России отмечают День дачника – праздник неофициальный, но набирающий популярность. В нашей стране к загородной жизни людей тянуло всегда. Задолго до революции это были дворянские поместья, незадолго до неё — дачи мещан и интеллигенции. А после революции стали появляться сначала общественные огороды, потом коллективные сады и приусадебные участки в деревне. «Облгазета» попыталась изучить дачное прошлое и настоящее и заглянуть в его будущее.

Приятное с полезным

Во все времена – в царские, советские и постсоветские – поместья и дачи использовались не только для отдыха, но и для выращивания овощей, ягод и фруктов, а также для извлечения прибыли. Ассортимент продукции и размеры доходов зависели от масштабов земельных наделов и прочих составляющих. В поместьях выращивали хлеб, держали штат садовников и оранжереи, в которых зрели экзотические плоды.

Большевики, которые обещали отдать землю народу, частное землевладение искоренили. Правда, ненадолго. Жизнь вынудила возродить личное подсобное хозяйство, чтобы решить продовольственную проблему и спасти людей от голода. Рабочие стали создавать общественные огороды, на которых трудились после смены и в выходные, выращивая овощи. И только партийная и советская номенклатура, включая приближённых к власти творческих деятелей, имела дачи. Это приняло такой размах, что в феврале 1938 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О дачах ответственных работников», установив предельно допустимое количество комнат в таких дачных домах: 8 – для семейных и 5 – для несемейных.

Шесть соток

Массово участки для выращивания овощей и ягод советским гражданам стали выделять по распоряжению Иосифа Сталина в конце Великой Отечественной войны. Наделы предоставлялись трудовым коллективам из расчёта шесть соток на каждого члена. 24 февраля 1949 года вышло постановление Совета Министров СССР «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих».

– В Свердловске создание коллективных садов началось раньше, – говорит председатель регионального отделения Союза садоводов России Надежда Локтионова. – Первые сады появились на Уралмаше.

Этот процесс описан в книге П. Липского «Коллективные сады Уралмаша», изданной в 1949 году. Ещё во время возведения «завода заводов» в районе появилось множество индивидуальных домов с приусадебными участками для рабочих. Многие увлекались садоводством и даже вели переписку с известным селекционером Иваном Мичуриным. В 1935 году «мичуринцы» объединились в секцию для совместной работы и заложили более 500 индивидуальных садов. А в 1944 году «мичуринец» Иван Носов предложил своим товарищам-уралмашевцам, живущим в многоквартирных домах, организовать коллективный сад.

16 ноября 1944 года исполкомом Свердловского городского Совета депутатов трудящихся было принято решение «Об отводе завкому Уралмашзавода земельного участка под плодово-ягодный сад». Было предписано выделить землю во временное сельхозпользование для кружка любителей-«мичуринцев» в количестве 16 семей в незастроенном квартале между улицами Молодёжи, Республиканской, Победы, переулком Кольцова.

В один из воскресных дней марта 1945 года рабочие вышли с пилами и топорами на расчистку территории будущего сада. А через некоторое время взялись возводить дом под клуб – в два этажа да ещё и с башенкой.

Справка «ОГ» День дачника не имеет официального статуса в России. Информации о том, с какого года он появился, нет, но считается, что идея учреждения Дня дачника принадлежит героине одного из произведений российского писателя Владимира Мегре. Дата празднования, очевидно, была выбрана условно, но она выпадает почти на середину лета, когда дачники уже начинают собирать урожай.

Хранители традиций

Неподалёку от входа в садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Луч», расположенное в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, посреди обширной лужайки стоит старинная бревенчатая изба.

– Когда полвека назад эту землю только выделили под коллективный сад сотрудникам 19-го военного городка, избу выкупили у хозяина, и она долгое время была единственным строением, – рассказывает председатель СНТ «Луч» Надежда Шурмелёва. – В ней проводили собрания, заседания правления, творческие встречи, вечера. Она и сейчас для тех же целей используется.

А ещё это здание выполняет роль музея. Здесь висят стенды, на которых отражена история освоения «целины», различные этапы развития «Луча» – от коллективного сада до некоммерческого товарищества, портреты первых председателей.

– Организовал коллективный сад Василий Жданов, – говорит Надежда Шурмелёва. – Сейчас одна из улиц в «Луче» носит его имя – это дань памяти замечательному человеку. После него два десятка лет председателем был Николай Зырянов, который заранее стал готовить меня себе на смену. В 2002 году меня избрали председателем СНТ, а теперь уже я готовлю себе преемника.

Первые садоводы, по словам Надежды Ивановны, были настоящими трудягами. Среди них много было фронтовиков, тружеников тыла. Используя свободное от работы время, они сумели превратить 14 гектаров болотисто-лесистой местности в цветущий сад. Правда, в те годы руководители предприятий не бросали своих работников один на один с трудностями – помогали техникой, стройматериалами.

Из крайности в крайность

В советскую эпоху власти неоднократно меняли своё отношение к садоводам. В упомянутом постановлении Совета Министров СССР от 24 февраля 1949 года предписывалось всячески помогать тем, кто хочет выращивать овощи, фрукты и ягоды. Владельцы соток не платили земельный налог, не облагались налогом и доходы с участков. Рабочим, пенсионерам, учащимся и инвалидам войны полагался сезонный абонемент для проезда на свои дачные сотки.

Однако Никита Хрущёв к концу своего правления счёл, что частные интересы садоводов мешают общественно полезному труду, и 30 декабря 1960 года вышло постановление Совмина, запрещающее отвод гражданам земельных участков под индивидуальное дачное строительство и продажу дачных строений.

Спустя шесть лет вышло совместное постановление Совмина и ВЦСПС, предписывающее «принять меры к дальнейшему развитию коллективного садоводства рабочих и служащих, особенно вблизи городов, промышленных центров и рабочих посёлков». Садоводческим товариществам разрешалось «возводить по утверждённым проектам пансионаты, плодохранилища, другие постройки и сооружения общего пользования, а членам товарищества – садовые домики летнего типа полезной площадью от 12 до 25 квадратных метров с террасами площадью до 10 квадратных метров на семью».

В очередном своём постановлении от 29 декабря 1984 года Совет Министров СССР отметил, что в ряде республик, краёв и областей «под коллективные сады и огороды нередко предоставляются пашня и иные ценные сельскохозяйственные угодья», а под видом летних садовых домиков ведётся строительство особняков дачного типа с гаражами и банями. «Всё это не только наносит экономический ущерб народному хозяйству, но и ведёт к серьёзным отступлениям от моральных и нравственных норм советского образа жизни», – подчёркивалось в документе.

Очередное смягчение садоводческого режима наступило при Михаиле Горбачёве. В 1987 году в коллективных садах разрешили возводить отапливаемые дома площадью до 50 квадратных метров и хозяйственные постройки для содержания кроликов, птицы, инвентаря.

Что впереди?

Сегодня бывшие коллективные сады превратились в садоводческие некоммерческие товарищества. Смена наименования повлекла за собой и сущностные изменения. В некоторых старых садах удаётся сохранить традиции коллективизма, а где-то нет. В том же «Луче» участки либо передаются по наследству, либо продаются соседям — на расширение. Это позволяет сохранять особую, почти семейную атмосферу. Здесь всегда приходят друг другу на помощь, об этом даже просить не надо. Когда нынешней весной случилась беда – из-за жары вспыхнул пожар и пострадало несколько домов, соседи понесли погорельцам одежду, обувь, домашнюю утварь. Оказать поддержку готовы не только своим. В начале 2000-х в «Луче» приняли решение отдавать часть урожая овощей, ягод и фруктов детдому и малоимущим семьям с детьми и продолжают это делать до сих пор.

Но так не везде. В старых садах, особенно в черте Екатеринбурга, участки скупают состоятельные люди, возводят виллы за высокими заборами. Коллективизмом здесь уже и не пахнет, а вот распри возникают частенько. Созданные же в последние лет десять новые СНТ больше смахивают на коттеджные посёлки, где каждый живёт по своим правилам, не очень-то сообразуясь с интересами соседей. Таким образованиям уже тесно в рамках садоводческого некоммерческого товарищества. Они мечтают сменить статус, стать населённым пунктом со всеми его преимуществами: объектами соцкультбыта, образовательными и медицинскими учреждениями.

Впрочем, есть и те, кто желает соединить преимущества старого с новым – коллективного с индивидуальным. Пример тому – СНТ «Сосновское», расположенное на территории Верхнепышминского городского округа. Среди членов этого садоводческого товарищества немало известных и небедных людей. Дома здесь добротные, благоустроенные, улицы – широкие. Если СНТ вместе с несколькими примыкающими фермерскими хозяйствами станет посёлком, жители смогут воспользоваться государственной программой «Комплексное развитие сельских территорий», другими преимуществами.

Пока местные власти не в восторге от предлагаемых перемен. Но современных СНТ, желающих стать самостоятельными населёнными пунктами, становится всё больше. Так что в скором времени, возможно, исчезнут как класс не только коллективные сады, но и садоводческие некоммерческие товарищества. Однако тяга горожан к копанию на грядках, выращиванию собственных овощей, ягод и фруктов не исчезнет. Только заниматься этим они будут, вероятно, на индивидуальных сотках и гектарах.

Председатель СНТ «Луч» Надежда Шурмелёва рассказывает о богатой истории сада. Фото: Алексей Кунилов

Первый председатель коллективного сада «Луч» Василий Жданов и его заместитель Василий Макашов. Фото: Алексей Кунилов

Первопроходцы – строители коллективного сада «Луч». Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Евгений Куйвашев во время визита в СНТ «Луч» с интересом рассматривал музейный стенд. Фото: Алексей Кунилов

Сценки из освоения «целины» в коллективном саду «Луч». Фото: Алексей Кунилов