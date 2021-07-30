Вот такие заготовки мы запечатлели в подполе дома у победителей прошлогоднего конкурса – семьи Колмаковых из села Останино Режевского городского округа Фото: Алексей Кунилов

Каждый год «Областная газета» проводит конкурс для дачников и огородников. Фотографии своего урожая к нам в редакцию отправляют десятки читателей, и кто-то непременно становится победителем. Мы объявляем о старте нового конкурса «Облгазеты» «С ОГорода – на стол».

Уже из самого названия конкурса понятно, что речь идёт не только об урожае, но и о его сохранении, переработке, использовании. Ведь важно не только вырастить прекрасные плоды, но и умело распорядиться этим богатством. Тем более что лето клонится к концу и многие уже озабочены тем, как переработать полученный урожай. Так что в этом году мы предлагаем нашим читателям не просто поделиться своими огородными достижениями, но и собрать «книгу рецептов» на страницах «Облгазеты», которыми можно будет воспользоваться дома.

В конкурсе могут участвовать все читатели «ОГ». Главное – сопровождать присланные фото своего крупного, необычного, редкого или рекордного урожая чего-либо кратким описанием, как вам удалось вырастить такое чудо и как вы его используете или перерабатываете. Можно отправлять дополнительные снимки и уже переработанных плодов, кулинарных блюд. В письме необходимо дать небольшую информацию о себе, указать свой населённый пункт и контактный телефон для обратной связи.

Ждём фотографий вашего урожая и заготовок, а также интересных рецептов с пометкой «С ОГорода – на стол» по электронной почте dacha@oblgazeta.ru или по почтовому адресу: редакция «Областной газеты», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Конкурс продлится с 1 августа по 20 сентября. Лучшие из присланных фото и рецептов мы будем еженедельно публиковать на нашей странице «Дом. Сад. Огород». Также по традиции мы постараемся выехать к авторам самых интересных посланий и потом рассказать на страницах газеты об их опыте возделывания садовых и огородных культур, производства заготовок.

Итоги конкурса будут подведены в номере «Областной газеты» за 25 сентября. Редакция выберет трёх победителей, которые получат призы.

Опубликовано в №138 от 31.07.2021