На Всероссийском дне поля в Свердловской области представят 514 передовых сортов растений

Выставка сельскохозяйственных культур пройдёт с 12-14 августа в селе Кадниково. Фото: Алексей Кунилов

На Всероссийском дне поля в Свердловской области будут представлены более 500 сортов сельскохозяйственных культур. Праздник пройдёт 12-14 августа в селе Кадниково.

Экспозиция посвящена передовым технологиям агропромышленного комплекса (АПК), но особое внимание решено уделить новым сортам сельскохозяйственных культур. Для наглядности еще минувшей осенью (озимые) и ранней весной (яровые) были высажены гектары полей с передовыми образцами культур.

По словам руководителя Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства (УралНИИСХоз) Никиты Зезина, для эколого-географического испытания предоставлены 514 сортов 25 сельхозкультур от 54 производителей из России и зарубежья. В их числе: пшеница, ячмень, овёс, рапс, горох, кукуруза, картофель, и другие. Специалисты смогут ознакомиться с тем, как произрастают нехарактерные для климатической зоны Среднего Урала сельскохозяйственные культуры, такие как полба, рыжик яровой, капуста кормовая, сорго и чумиза. Посевы занимают 70 тысяч квадратных метров.

«Полевые работы на месте будущей площадки Всероссийского дня поля начались еще осенью. Был проведён сев озимой ржи, тритикале (гибрид ржи и пшеницы — прим. ред.) и пшеницы. К яровому севу приступили 20 апреля. Последней, в конце мая – начале июня высеяна гречиха. Помимо зерновых, зернобобовых и масличных культур заложены демонстрационные делянки столовой моркови и свеклы», – рассказал Никита Зезин.

Как напомнили в департаменте информационной политики Свердловской области, инициативу проведения Всероссийского дня поля на Среднем Урале в июле прошлого года поддержал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. «Многие годы это мероприятие позволяет оценить темпы технического и научного развития АПК, способствует установлению деловых контактов и обмену опытом между участниками рынка, определению «точек роста» отрасли», — отметил Дмитрий Патрушев.

«Областная газета» писала, что нынешним летом свердловские аграрии испытывают значительные трудности в борьбе за урожай. 22 июля на территории 39 муниципалитетов Свердловской области был введён режим ЧС из-за засухи. По существующим оценкам, свердловские сельхозтоваропроизводители потеряли почти четверть планируемых объёмов заготовки зерна, овощей, кормов для скота. Ущерб от засухи на Среднем Урале уже превышает 4 миллиарда рублей. Сейчас важно помочь предприятиям, от которых зависит, будут ли доступны уральцам местные продукты. В связи с этим региональному министру АПК и потребительского рынка Артёму Бахтереву поручено обратиться за помощью в Правительство РФ.