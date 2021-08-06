В Свердловской области выберут лучшего руководителя сельхозпредприятия

Среди задач конкурса - распространение опыта, повышение уровня профмастерства, развитие творческой инициативы и стимулирование внедрения современных технологий в сфере АПК. Фото: Алексей Кунилов

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев подписал приказ о проведении регионального конкурса "Лучший руководитель сельскохозяйственного предприятия". До 10 сентября состоится первый этап (районный), до 1 октября - второй (областной).

Подать заявку могут руководители организаций различных форм собственности, имеющие стаж работы в должности не менее трёх лет. Комиссии будут оценивать рентабельность и продуктивность предприятий, степень внедрения новых технологий, передовых форм организации труда и многое другое. На первом этапе заявки рассмотрят конкурсные комиссии, созданные из руководителей сельхозпредприятий, на втором - комиссия при министерстве АПК, которую возглавил сам министр.

"Конкурс проводится с целью выявления лучших руководителей сельскохозяйственных организаций в Свердловской области по показателям работы за отчётный финансовый год", - говорится в документе.

Среди задач конкурса - распространение опыта, повышение уровня профмастерства, развитие творческой инициативы и стимулирование внедрения современных технологий в сфере АПК.

Победители будут награждены Благодарственным письмом губернатора Свердловской области.

Подробнее - в документе, опубликованном на региональном интернет-портале правовой информации.

Читайте также материал "Облгазеты" о том, как руководители сельхозпредприятий пытаются сохранить урожай в это засушливое лето.